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Зятя Зюганова развели на взятку

По данным телеграм-канала Mash, дочь Геннадия Зюганова развелась со своим мужем Сергеем Никифоровым, которого обвиняют в организации взятки.

Фото: Скриншот: Mash

"Расследование против бизнесмена Сергея Никифорова идет с 2012 года. По версии следствия, Никифорова вместе с чиновником и еще одним безработным вымогали у пострадавшего 223 тысячи долларов. И если соучастники зятя главы КПРФ получили сроки, то Никифоров все еще на свободе. В скором времени у его преступления истечет срок давности.

По словам адвокатов, в ходе судебных разбирательств, выяснилось, что Никифоров и дочь Зюганова Татьяна — разведены. После развода она зарегистрировалась вместе с отцом и тремя детьми в элитной квартире у станции метро Белорусская. C экс-супругом у неё есть совместная туристическая фирма "Согласие", которая участвует и в госзакупках. Сам лидер коммунистов отказался комментировать ситуацию".

Mash

Рубрика: Политика

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