"Голос"*: как выдвигались кандидаты в регионах

Главное, что, согласно выводам доклада, объединяет местные и федеральные избирательные кампании:

в стране вполне сформировалась система, позволяющая властям произвольно лишать граждан права быть избранными.

Избирательные комиссии при этом либо стараются максимально дистанцироваться от защиты избирательных прав таких граждан, либо становятся соучастниками этих деяний.

Главное новаторство избирательной кампании 2021 по недопуску граждан в кандидаты куда-либо, наряду с традиционными мунфильтром и снятию по подписям, стало, как и на федеральном уровне, признание граждан причастными к деятельности запрещенных организаций.

При этом избиркомам оказалось достаточно простой справки из Минюста или МВД. Где в качестве доказательств указывались отнюдь не ссылки на решение судов. В них, например, сообщалось об участии выдвиженца в предыдущие годы в выборах от зарегистрированной партии «ПАРНАС», у которой, напомним, была даже парламентская льгота, участие в митингах и антикоррупционных расследованиях. Годились и репосты роликов ФБК**, оказание консультативной и юридической помощи задержанным на митингах, ведение трансляций с акций протеста, помощь в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах и призывы освободить Алексея Навального. Почти все эти основания, например, вменялись кандидатам на выборах в горсовет г. Бердска Новосибирской области. Там было снято 12 кандидатов, в их числе Кирилл Левченко, экс-глава местного штаба Навального***. А, например, кандидату от КПРФ Максиму Забелину отказали в пассивном избирательном праве на выборах в Думу Томской области потому, что он участвовал в митинге в поддержку Навального 31 января.

Зато на губернаторских выборах все по-старому: мунфильтр по-прежнему не справляется с отсечением «неправильных» кандидатов. Но ничего – представители парламентских партий отсекаются произвольно, а пустоту без проблем заполняют кандидаты от «малых» партий.

Среди оппозиционных парламентских партий четыре кандидата из 23 получили отказ в регистрации (отсев 17%). У непарламентских партий отсев еще выше (шесть отказов из 19 или 32%), без отказов прошли кандидаты от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (пять), РЭП «Зелёные» (выдвинуты трое, зарегистрированы двое, один сам отказался от участия в выборах) и Партии Роста (один). Кроме того, зарегистрирован единственный самовыдвиженец – губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Там в выборах губернатора участвует лишь один представитель «парламентских» партий — Владимир Исаков из КПРФ.

«Как обычно, «Единая Россия» поддерживает действующих глав или врио глав, - отмечается в докладе. - Поэтому там, где глава идет от другой партии или самовыдвиженцем, «Единая Россия» не выдвигает кандидатов, что свидетельствует о ее полной несамостоятельности».

Как отмечают авторы доклада, по сравнению со всеми выборами в период с 2012 по 2020 год, число выдвинутых партсписков на один регион (8,3) – самое низкое с 2012 года. Прежний антирекорд – 8,7 -- был в 2018 году. Однако, при этом число зарегистрированных списков на регион (7,1) больше, чем в 2016, 2018 и 2019 годах. Причем, сейчас подозрительной благосклонностью у избиркомов и местных администраций пользуются списки Партии пенсионеров, «Коммунистов России» и «Новых людей» – очень небольшой отсев.

Количество кандидатов от партий, не имеющих льготы, и самовыдвиженцев (всего 775) уже на стадии выдвижения было меньше, чем число мандатов (802). А после регистрации количество кандидатов от партий, не имеющих льготы, стало примерно в пять раз меньше числа мандатов, а количество самовыдвиженцев – примерно в десять раз меньше. Если у партий-льготников отсев составил всего 2%, то у партий без льготы он достиг 73%, а у самовыдвиженцев – 75%.

Отсев среди кандидатов от партий, не имеющих льготы, составил 73%, что не рекорд. В 2015 и 2020 годах он был 88%, а в 2016 – 87%. Но вот отсев среди самовыдвиженцев достиг 75%, побив прошлогодний «рекорд» – 67%. Кажется, самовыдвиженцев, среди которых немало сильных кандидатов, проще уже запретить законодательно. Но – не будем подсказывать.

*Признан иноагентом

** Признан иноагентом и экстремисткой организацией. Ликвидирован и запрещен

*** Признан экстремистской организацией