Красные от стыда? Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы.
Как выяснила «Газета.ru», в последнее время последователи Зюганова становятся частыми персонажами криминальной хроники.
"В предвыборной программе КПРФ говорится о намерении «строить социалистическую Родину – сильную и справедливую страну счастливых людей». Вот только чьими силами лидер коммунистического движения Геннадий Зюганов собирается это делать. Накануне выборов все чаще члены его партии оказываются в центре скандалов и становятся фигурантами уголовных дел.
В Республике Марий Эл в конце августа суд признал виновным главу Волжска, члена КПРФ Николая Семенова в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщала «Версия». Будучи муниципальным служащим, чиновник лично и через третьих лиц участвовал в управлении делами компании ООО «Диск», директором которого является сын Николая Семенова. Компания, как отмечается в уголовном деле, занималась производством оборудования специального назначения и металлообработкой.
Следствие установило, что чиновник всячески покровительствовал фирме своего сына и давал ей преимущества на рынке.
Например, Семенов склонял другие организации к заключению договоров именно с «Диском» на поставку продукции. При этом высокопоставленный чиновник еще и предлагал выступить гарантом исполнения такого контракта. В случае отказа других коммерсантов от заключения контракта чиновник угрожал подачей жалобы в надзорные органы и другими проблемами для бизнесменов, которые мог «обеспечить» на своей должности. Семенову назначен штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, ему в течение двух лет запрещено занимать определенные должности. И история с участием Семенова – это далеко не единственный случай, когда коммунисты нарушают законы и оказываются на скамье подсудимых.
В свой карман
В конце прошлого года за махинации с бюджетными деньгами был осужден депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев.
С октября 2019 по февраль 2020 года он ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей.
В столичной прокуратуре отмечали, что обвиняемый ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему. На самом же деле Шереметьев, как полагает следствие, присваивал деньги и «распоряжался ими по своему усмотрению». Как следует из приговора, депутат похитил в общей сложности 2 миллиона 171 тысячу рублей, злоупотребив при этом доверием бухгалтерии и аппарата Мосгордумы. За это, как пишет «Коммерсант», Шереметьев был приговорен к четырем годам свободы условно, еще на два года ему было запрещено занимать ответственные должности на государственной и муниципальной службах, уточнила РИА «Новости».
В незаконном использовании своего служебного положения подозревают еще одного представителя КПРФ в Таштыпе (Хакасия). По информации Интернет-журнала «Новый фокус», секретарь Таштыпского местного отделения КПРФ Евгений Сафьянов, включенный в партсписки КПРФ на выборы в Госдуму, может быть привлечен к уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, пишет «Хакасия информ». Лидер таштыпских коммунистов оплатил собственный штраф за счет средств Профессионального училища №16, директором которого он является.
Если данный факт найдет подтверждение, а «Новый фокус» обратился в правоохранительные органы и Избирком Хакасии, Сафьянову грозит уголовное наказание.
Такие преступления рассматривает статье 285 часть 1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» Уголовного кодекса РФ. По ней для виновного должностного лица могут быть применены: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или даже принудительные работы с отлучением от определенных должностей на 1-3 года. Евгений Сафьянов возглавляющий Таштыпское местное отделение КПРФ, является членом республиканского комитета реготделения КПРФ. Кроме того, он включен в партсписок кандидатов от КПРФ в Государственную Думу.
В использовании аналогичной схемы по нецелевому использованию бюджетных средств весной этого года обвинили главу столичного горкома и кандидата в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ Валерия Рашкина, передает RT. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ на предмет коррупционных злоупотреблений. Как отметил Локтев, «по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были «отдать» в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ».
Коррупционный сговор
В Красноярске в настоящее время продолжается расследование по уголовному делу в отношении депутата регионального парламента от КПРФ Евгения Козина. Его обвиняют в коррупционном сговоре с бывшим заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Ирине Тюриной.
По версии СК, в начале 2019 года экс-чиновница Красноярского края Тюрина предложила двум знакомым найти арендатора для нескольких нежилых помещений на улице Мичурина, находящихся в муниципальной собственности, за взятку.
Один из посредников обратился к депутату Козину, который согласился и нашел арендатора. Сумма взятки в три миллиона рублей, которую, узнав о наличии потенциального арендатора озвучила Тюрина, всех устроила.
«Тюрина, получив денежные средства, обеспечила победу фирмы взяткодателя в аукционе на право заключения договора аренды на пять объектов, находящихся в муниципальной собственности, заключив с ним договор по минимальной арендной стоимости в размере около 1 миллиона рублей. На данный момент сумма взяток по делу экс-чиновницы составляет около 6,2 миллиона рублей», - рассказывают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
В кабинете депутата Евгения Козина прошли обыски. Железнодорожный районный суд, как писали «Аргументы и факты», избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Волжский городской суд Волгоградской области тем временем уже вынес по уголовному делу в отношении бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Николая Паршина, пишет «Коммерсант». Он приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.
Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Согласно судебному решению, в 2010 году Николай Паршин, являясь на тот момент депутатом Волгоградской областной думы, в сговоре с главой Среднеахтубинского района Волгоградской области Сергеем Тихоновым, депутатом Волжской городской думы руководителем ООО «Волтекпром» Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации городского округа Волжского Андреем Уваровым похитил 25 миллионов рублей, выделенных из областного и муниципального бюджетов на приобретение и реконструкцию ранее купленного Чекунковым здания МОУ «Рахинская средняя общеобразовательная школа» вместе с земельным участком. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2014 года. На тот момент Николай Паршин был депутатом Государственной думы.
В январе 2014 года ему был передан вакантный мандат умершей в декабре 2013 года депутата ГД от Волгоградской области Алевтины Апариной. В июне 2014 года Николай Паршин был лишен депутатской неприкосновенности. Все фигуранты дела, кроме Николая Паршина, признали вину, заключив досудебные соглашения с прокуратурой. Сергею Тихонову в декабре 2014 года назначено два года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Андрей Уваров в феврале 2015 года приговорен к трем годам условно и штрафу 100 тыс. руб. Сергей Чекунов в июне 2015 года был приговорен к двум годам колонии. Николай Паршин скрылся от следствия. В апреле 2017 года он был объявлен в розыск. Судебное разбирательство проходило в отсутствие подсудимого. Приговор был вынесен заочно. Местонахождение Николая Паршина до сих пор неизвестно.
Сельское порно
Daily Storm в начале августа сообщило, что в Башкирии депутат от КПРФ Александр Котелевский до смерти избил инвалида. По данным издания, инцидент произошел в башкирском городе Мелеуз, где Котелевский был избран от КПРФ депутатом в местный горсовет в 2020 году. По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый выпивал с 38-летним потерпевшим, рабочим Ильфатом Тутхнеевым, в его мастерской. Тутхнеев должен был приготовить сувенир к свадьбе депутата, однако между ними произошла ссора. Котелевский избил инвалида — от травм позвоночника и черепа он скончался. У погибшего остались жена и двое детей.
Глава пресс-службы СУ СКР по республике Евгений Каневский сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Котелевский не признал вину, однако правоохранители собрали достаточно улик. У Тутхнеева была диагностирована болезнь Гоше — редкое нарушение метаболизма, в результате которого появляются костные заболевания, задержка роста, полового созревания и кровоподтеки.
В Ленинградской области в июне был задержан член КПРФ Анатолий Парфенов по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. А в мае СМИ рассказывали, как депутат поселения Покровское (Омская область) от КПРФ Алексей Анищенко и его супруга Ольга занимались съемкой непристойных видео с участием школьниц. Они торговли этим контентом в социальных сетях. Во время обысков выяснилось, что сельская порностудия стояла на потоке.
Оперативники нашли фотоаппараты и планшеты, на которых обнаружили в общей сложности 80 гигабайт фильмов для взрослых с участием несовершеннолетних девочек.
В оргиях участвовали многие Ольгины знакомые и подруги - десятки человек. Депутат Алексей Анищенко первоначально проходил по делу в статусе свидетеля. Однако выяснилось, что в ноябре и декабре 2020 года одной из его партнерш в постели была школьница. Любопытно, что в 2017 году коммунист был осужден за «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
Все эти скандалы однозначно негативно отражаются на имидже партии, а их участники дискредитируют членство в КПРФ особенно накануне выборов в Госдуму.
Стоит напомнить, что ранее в сети появились фото и видео, на которых «скопинский маньяк» Виктор Мохов запечатлен в одежде с символикой партии. Кадры вызвали бурную реакцию у общественности. Тогда коммунисты объяснили те фотосессии тем, что надеются на исправление «скопинского маньяка». Вот только как это воспринимают рядовые члены партии и сочувствующие им, большой вопрос".
ИСТОЧНИК: https://www.gazeta.ru/social/2021/09/06/13955792.shtml
Рубрика: Политика