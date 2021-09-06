Красные от стыда? Члены КПРФ все чаще попадают в криминальные скандалы.

В свой карман

В конце прошлого года за махинации с бюджетными деньгами был осужден депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев.

С октября 2019 по февраль 2020 года он ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей.

В столичной прокуратуре отмечали, что обвиняемый ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, работающим на общественных началах помощникам, в связи с чем их необходимо обналичивать и передавать ему. На самом же деле Шереметьев, как полагает следствие, присваивал деньги и «распоряжался ими по своему усмотрению». Как следует из приговора, депутат похитил в общей сложности 2 миллиона 171 тысячу рублей, злоупотребив при этом доверием бухгалтерии и аппарата Мосгордумы. За это, как пишет «Коммерсант», Шереметьев был приговорен к четырем годам свободы условно, еще на два года ему было запрещено занимать ответственные должности на государственной и муниципальной службах, уточнила РИА «Новости».

В незаконном использовании своего служебного положения подозревают еще одного представителя КПРФ в Таштыпе (Хакасия). По информации Интернет-журнала «Новый фокус», секретарь Таштыпского местного отделения КПРФ Евгений Сафьянов, включенный в партсписки КПРФ на выборы в Госдуму, может быть привлечен к уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, пишет «Хакасия информ». Лидер таштыпских коммунистов оплатил собственный штраф за счет средств Профессионального училища №16, директором которого он является.

Если данный факт найдет подтверждение, а «Новый фокус» обратился в правоохранительные органы и Избирком Хакасии, Сафьянову грозит уголовное наказание.

Такие преступления рассматривает статье 285 часть 1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» Уголовного кодекса РФ. По ней для виновного должностного лица могут быть применены: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или даже принудительные работы с отлучением от определенных должностей на 1-3 года. Евгений Сафьянов возглавляющий Таштыпское местное отделение КПРФ, является членом республиканского комитета реготделения КПРФ. Кроме того, он включен в партсписок кандидатов от КПРФ в Государственную Думу.

В использовании аналогичной схемы по нецелевому использованию бюджетных средств весной этого года обвинили главу столичного горкома и кандидата в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ Валерия Рашкина, передает RT. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ на предмет коррупционных злоупотреблений. Как отметил Локтев, «по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были «отдать» в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ».