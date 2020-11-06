В Удмуртии журналист получил травму, когда его выгоняли с пресс-конференции КПРФ
Медики констатировали у Ильи Кузьмина растяжение суставов и разрыв мышц
Журналист Илья Кузьмин в Удмуртии силой был выгнан из зала, где должна была состояться предвыборная пресс-конференция партии КПРФ. Об этом сообщает телеграм-канал «СМИ-омбудсмен».
Корреспондент успел занять место в зале, но к нему подошел технолог штаба коммуниста Александра Сырова и попросил покинуть встречу. Поскольку журналист отказался сделать это добровольно, Сыров с коллегой силой выволокли сотрудника СМИ из зала.
Также представитель КПРФ с использованием мата оскорбил журналиста и приказал охране не пускать его в помещение.
Медики констатировали у Кузьмина растяжение суставов и разрыв мышц.
Теги: #Выборы в Госдуму, #КПРФ
Рубрика: Политика