В Гвинее – попытка госпереворот, президент задержан
Кроме главы государства задержаны и другие высокопоставленные чиновники
В социальных сетях появились кадры президента Гвинеи Альфу Канде в окружении военных. Утром СМИ сообщали о попытке госпереворота в стране, передает «РИА Новости».
Предполагается, что возглавляет мятеж полковник Мамади Думбуя. Он использовал силовые ресурсы, чтобы оккупировать президентский дворец. В итоге кроме президента Альфу Канде силовики задержали и других чиновников.
Известно, что ранее полковник Думбуя служил во французском Иностранном легионе.
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян, проживающих в этой стране, не покидать дома из-за обстрелов на территории.
Альфа Конде правит страной с 2010 года, а в октябре прошлого года был вновь переизбран президентом.
Рубрика: Политика