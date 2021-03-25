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В Гвинее – попытка госпереворот, президент задержан

Кроме главы государства задержаны и другие высокопоставленные чиновники

Фото: соцсети

В социальных сетях появились кадры президента Гвинеи Альфу Канде в окружении военных. Утром СМИ сообщали о попытке госпереворота в стране, передает «РИА Новости».

Предполагается, что возглавляет мятеж полковник Мамади Думбуя. Он использовал силовые ресурсы, чтобы оккупировать президентский дворец. В итоге кроме президента Альфу Канде силовики задержали и других чиновников.

Известно, что ранее полковник Думбуя служил во французском Иностранном легионе.

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян, проживающих в этой стране, не покидать дома из-за обстрелов на территории.

Альфа Конде правит страной с 2010 года, а в октябре прошлого года был вновь переизбран президентом.

Рубрика: Политика

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