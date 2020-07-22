Сегодня, в 14:31

В Киеве анонсировали встречу Путина и Зеленского

При этом не уточняется, в какой именно стране может состояться встреча двух лидеров

Фото: Ian Langsdon / Reuters

Подготовка к встрече между украинским и российским президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проводится на самом высоком уровне. С таким заявлением выступил первый вице премьер-министр украинского правительства Алексей Любченко.

Чиновник при этом не стал уточнять, в какой именно стране может состояться встреча двух лидеров, а оценивая возможность проведения саммита в российской столице, дал отрицательный ответ. А вот на вопрос о сроках и дате проведения таких переговоров Любченко и вовсе не стал отвечать. При этом первый вице-премьер предположил, что потенциальным местом встречи Путина и Зеленского может стать Крым.

Стоит отметить, что официальный Киев в последнее время активно демонстрирует максимальную нацеленность на то, чтобы все-таки добиться организации встречи президентов двух стран. К примеру, немногим ранее глава пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов к контактам со своим российским коллегой в любой время.

Сам Зеленский при этом еще в середине прошлого месяца заявлял о необходимости организации прямых переговоров на высшем уровне, прежде всего, для освобождения «крымских заключенных».

Между тем вызывает сомнения отношение Кремля к подобным перспективам. К примеру, российский лидер во время прямой линии летом этого года отдельно подчеркнул, что после того, как Зеленский «отдал Украину под полное внешнее управление», ему просто не о чем с ним говорить. В то же время Владимир Владимирович уточнил, что полностью от встречи не отказывается, он лишь хочет добиться уточнения, о чем именно стороны планируют говорить.

Кроме того, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее опровергал слова украинской стороны о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, отмечая что никаких проектов или двусторонних договоренностей о проведении подобного мероприятия нет. Что же касается многочисленных заявлений представителей Киева на этот счет, то их он счет обычной имитацией бурной политической деятельности. Комментировали вероятность встречи и в Кремле, указав на то, что Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, что является главным препятствием к организации подобных переговоров.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 21 час назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 6 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 39 минут назад

В США могут наладить производство вакцины "Спутник V"

Общество 59 минут назад

В Кремле осадили директора школы, назвавшего поправившего Путина школьника "наглым"

Политика 1 час назад

Мошенники уговаривают россиян не идти на выборы

Общество 2 часа назад

В России за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID-19

Общество 2 часа назад

Дистанционное обучение обвинили в снижении качества образования

Общество 2 часа назад

Власти учат камеры отслеживать маршруты граждан, их круг общения и места пребывания

Общество 3 часа назад

AliExpress развернется в Подмосковье, чтобы доставлять товары за сутки

Общество 4 часа назад

ФАС планирует наказывать производителей за продажу товаров с двойным качеством

Общество 5 часов назад

В России предложили увеличить минимальный штраф за драку до 5 тысяч рублей

Политика 5 часов назад

Главное к 2 сентября: Дела "Станкина" и Дмитриева, "мужской разговор" Зеленского, рекорд убыли населения

Общество 6 часов назад

Минтруда: размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона

Политика 7 часов назад

Советник Путина объяснил школьникам, как Google и оппозиция врут им

Общество 15 часов назад

"У нас дел других нет, как в прошлом копаться?" В сети не поняли, для чего Путин заговорил про Ленинград и информационный мусор

Общество 16 часов назад

"Видишь риски повышения цен на бензин? Нет? А оно будет": в сети не поверили словам Новака

Общество 17 часов назад

В Краснодаре появился 1 "Ы" класс, школьники поправляют Путина, Потапенко снимают с выборов: новости к вечеру 1 сентября

Политика 18 часов назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 18 часов назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 19 часов назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика