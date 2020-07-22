Подготовка к встрече между украинским и российским президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проводится на самом высоком уровне. С таким заявлением выступил первый вице премьер-министр украинского правительства Алексей Любченко.

Чиновник при этом не стал уточнять, в какой именно стране может состояться встреча двух лидеров, а оценивая возможность проведения саммита в российской столице, дал отрицательный ответ. А вот на вопрос о сроках и дате проведения таких переговоров Любченко и вовсе не стал отвечать. При этом первый вице-премьер предположил, что потенциальным местом встречи Путина и Зеленского может стать Крым.

Стоит отметить, что официальный Киев в последнее время активно демонстрирует максимальную нацеленность на то, чтобы все-таки добиться организации встречи президентов двух стран. К примеру, немногим ранее глава пресс-службы президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов к контактам со своим российским коллегой в любой время.

Сам Зеленский при этом еще в середине прошлого месяца заявлял о необходимости организации прямых переговоров на высшем уровне, прежде всего, для освобождения «крымских заключенных».

Между тем вызывает сомнения отношение Кремля к подобным перспективам. К примеру, российский лидер во время прямой линии летом этого года отдельно подчеркнул, что после того, как Зеленский «отдал Украину под полное внешнее управление», ему просто не о чем с ним говорить. В то же время Владимир Владимирович уточнил, что полностью от встречи не отказывается, он лишь хочет добиться уточнения, о чем именно стороны планируют говорить.

Кроме того, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее опровергал слова украинской стороны о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, отмечая что никаких проектов или двусторонних договоренностей о проведении подобного мероприятия нет. Что же касается многочисленных заявлений представителей Киева на этот счет, то их он счет обычной имитацией бурной политической деятельности. Комментировали вероятность встречи и в Кремле, указав на то, что Киев не выполняет взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, что является главным препятствием к организации подобных переговоров.