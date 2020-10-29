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В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Участник эвакуации Байдена в Афганистане просит спасти его и его семью. «Мы вытащим вас оттуда», — отвечает Белый дом

Фото: Госдеп США

Джо Байден в Афганистане в 2008 году

Тринадцать лет назад вертолет с тогда ещё сенатором Джо Байденом и его коллегами был вынужден сесть в горах Афганистана из-за сильной метели. Чтобы вызволить американских политиков из снежного плена, туда направили подмогу. Среди людей, участвовавших в экстренной эвакуации Байдена был переводчик по имени Махаммед. Теперь он с семьей скрывается от талибов и просит президента американского лидера о помощи.

«Добрый день, господин президент. Спасите меня и мою семью, — передает он со строк газеты The Wall Street Journal. — Не забудьте меня здесь».

Как пишет издание, Мохаммед, попросивший в целях безопасности не называть его полное имя, сейчас прячется от группировки «Талибан». Он пытался покинуть страну раньше, но из-за бюрократических проблем не смог этого сделать. Вместе с ним под угрозой находятся его жена и четверо детей.

В ходе вчерашней пресс-конференции обращение переводчика из Афганистана к Джо Байдену озвучила журналиста газеты, попросив пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки прокомментировать эту ситуацию.

«Мы вытащим вас оттуда», — заверила Псаки, поблагодарив его за помощь Америке все эти годы.

Накануне президент Байден заявил об окончании Афганской кампании США. Он назвал эвакуацию 120 тысяч человек из страны огромным успехом и заверил, что на этом закачивается эра, когда Соединенные Штаты пытались менять устройство в других странах. Он также заявил, что США намерены продолжать помогать всем желающим покинуть Афганистан путем переговоров с талибами и экономического воздействия, но без введения вооруженных сил на территорию страны.

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