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Эксперт: Досрочная отставка Байдена всё ближе

Политолог Пилько о том, как события в Афганистане отразятся на политической карьере президента США

Фото: pixabay.com

Ситуация в Афганистане может крайне негативно отразиться на положении Джозефа Байдена в США и спровоцировать для него проблемы в партии. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от обращения американского президента к гражданам страны по поводу событий в Афганистане.

В случае провала вполне возможен досрочный уход Байдена с поста президента, потому что демократической партии со стратегической точки зрения гораздо лучше убрать Байдена сейчас, чем гарантированно проиграть выборы в 2024 году. Такое мнение в своем авторском телеграм-канале высказал политолог Алексей Пилько.

«Джозеф Байден скоро снова выступит с обращением к гражданам США по поводу ситуации в Афганистане. Предыдущие два выступления (по поводу вывода войск и терактов в Кабуле) с треском провалились.

Если третье окажется таким же, то у Байдена могут появиться серьезные проблемы в партии. Потому что демократам лучше убрать престарелого президента сейчас, чем гарантированно проиграть выборы в 2024 году.

Главная же проблема демократов теперь - это не Байден, а вице-президент Харрис. У нее рейтинги на уровне ее босса и даже ниже. Поэтому перед Демократической партией стоит очень непростая задача по выруливанию из той ситуации, которую они сами создали, пойдя на фальсификацию выборов в "колеблющихся" штатах в ноябре прошлого года и унижение Трампа в январе», - отметил Пилько.

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