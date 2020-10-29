СМИ: одна ракета попала по аэропорту в Кабуле. На эвакуации это не отразилось

Белый дом официально заявил, что президент США Джо Байден был проинформирован о пяти ракетных залпах, произведенных по аэропорту Кабула в Афганистане. В заявлении отмечается, что работы по эвакуации военных не прекращались.

«Операции в международном аэропорте имени Хамида Карзая нарушены не были», — говорится в сообщении. Также отмечается, что командование усилило защитные меры, предпринимаемые для охраны аэропорта.

Напомним, утром в понедельник стало известно о как минимум пяти ракетах, выпущенных по аэропорту Кабула. Эту информацию подтвердили в Пентагоне, однако никаких дополнительных данных пока не приводилось. Известно, что системы противовоздушной обороны США смогли сбить несколько ракет, однако удалось ли им сбить все ракеты, неясно.

По данным источника телеканала Al Jazeera в «Талибане» (организация признана террористической и запрещена в РФ), одна ракета все-таки достигла цели, однако издание также не приводит подробностей. Куда попал снаряд и был ли причинен какой-то ущерб, не уточняется.