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Прокуратура требует снять яблочницу Гульназ Равилову с выборов за желание сменить власть в стране

Кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" сообщила об иске прокуратуры, усмотревшей экстремизм в ее словах о "политических репрессиях"

Фото: Instagram

Гульназ Равилова

В Казани прокуратура обратилась в суд с требованием признать причастной к экстремизму кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Гульназ Равилову. В качестве претензий они предъявляют некую её связь со «Штабами Навального»*, заявления о «политических репрессиях» и призывы к смене власти в стране.

О вручении иска девушка сообщила в своем Intagram. Она также публикует его содержание.

В материалах дела силовики приводят множество скриншотов соцсетей политика. В качестве одного из аргументов, из-за которых действиях г-жи Равиловой требуют признать экстремистскими, прокуратура приводит её цитату, где она заявляет о «политических репрессиях». По мнению прокуроров, так она называет «законные действия правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, нарушивших требования действующего законодательства».

Кроме того, в материалах дела как экстремистские трактуются призывы яблочницы к смене власти в стране.

Отметим, что согласно действующему законодательству попытки смены власти действительно могут трактоваться как «экстремизм», но только насильственные. Ни к чему такому девушка не призывала.

Сама Равилова в эфире телеканала «Дождь»** сказала, что сотрудники прокуратуры «признали, что это политический заказ». Так она расценила тот факт, что на вопрос, почему подобный иск предъявляют ей, но не предъявляют другим гражданам, представитель правоохранительного ведомства ответил, что те не выдвигаются в Госдуму, поэтому их причастность к экстремизму доказывать не требуется.

*Общественное движение «Штабы Навального» признано в России экстремистским и запрещено.

**Телеканал «Дождь» объявлен властями «иностранным агентом».

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