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Навальный призвал Байдена прекратить называть российских олигархов бизнесменами

Заключенный оппозиционер в первом интервью из ИК выразил недовольство характером принятых против РФ санкций

Фото: Instagram

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью, находясь в исправительной колонии. Разговор с политиком вел журналист New York Times, а «Эхо Москвы» перевело публикацию издания.

В интервью Навальный заявил, что принятые до сих пор санкции никак не коснулись предпринимателей, тесно связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Назовите хоть одного реально пострадавшего злодея. Самолеты, яхты, миллиарды в западных банках. Все на месте. И то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, — страшное разочарование. Режим Путина — это мафиозная группа. Даже по формальным признакам. Обратите внимание, что члены этой мафии переженились, породнились через детей»

, – заявляет Навальный.

До сих пор, по словам оппозиционера, все санкции касались крупных силовиков, которые «отдают приказы об убийствах», но при этом являются «легко заменяемыми людьми».

«Пусть они остаются в санкционных списках, но главной его частью должны стать те, ради кого оппозицию отстранили от выборов. Это олигархи. Как государственные — главы госкорпораций и госбанков, так и формально частные, но благосостояние которых прямо нуждается в дальнейшем развитии авторитаризма. Олигарх, покупающий СМИ, чтобы провести там зачистку — уволить независимых журналистов и сменить редакционную политику, — вот более важное оружие Путина, чем кого-то арестовывающий генерал», – говорит политик.

Навальный призвал лидеров западной политики и, в том числе, президента США Джо Байдена перестать называть «путинских олигархов» «бизнесменами». 

«В Кремле же просто в восторге от того, как легко можно манипулировать американской администрацией фразами вроде: «Ребята, ну за что вводить санкции против олигархов? Что за популизм? Это же просто бизнесмены, хоть и крупные. Они никого не убивали». Они не убивали и не сажали. Но ежедневно убивают и сажают ради них», – настаивает Алексей Навальный.

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