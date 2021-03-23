Съезд «Единой России», который, по ощущениям, ожидался как событие года, не оправдал возложенных ожиданий. Многие из представителей партии работают с ленцой, больше для вида, а потому каких-либо кардинальных изменений ожидать от них не стоит. Такое мнение в своем авторском телеграм-канале высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что раздача денег пенсионерам, силовикам и многодетным семьям не изменит политический расклад перед выборами, которые состоятся уже в сентябре.

«Съезд "Единой России", да менее, чем за месяц до голосования, с предварительной разогревающей встречей Президента с кандидатами от ЕР в следующую Думу, ожидался, как минимум, событием года.

И что мы увидели? Жахнула "Единая Россия"? Нет! Гора родила мышь.

Ни один партийный съезд не оставлял такой растерянной тишины среди комментаторов, как этот. Самое, если не единственное свободное информационное пространство - телеграм - вяло и точечно откликнулось вчера несколькими публикациями и стихло.

Мы увидели: загорелого Медведева, которому "не стыдно смотреть в глаза людям", что, впрочем, ему было присуще все последние годы его бурной разговорной деятельности. […]

Мы снова наблюдали Лаврова, чувствующего себя китом, случайно заплывшим в тесную бухту.

Снова услышали горе-политика Проценко, с упакованной в маску, но назло науке не сбритой бородой, с очередной насточертевшей всем песней "мало половин, мало-мало половин вакцинированных, надо бы до 80% добить."

И, конечно, вновь увидели и услышали нашего Президента, как всегда несущего уверенность и давшего отмашку "команде", да и всем "пассажирам" на уточненный и, несомненно, правильный, кто ж спорит, "семейный" курс движения государственного корабля.

Но, то ли ЕР "экипаж" пора менять - с ленцой работают, больше для вида, "много пара в свисток уходит", то ли "пассажиры" сильно приуныли, укачавшись, но даже раздача "призов и подарков" вызвала, скорее, обратный эффект.

То есть, деньгам-то обрадовались, какой дурак им не рад, покажите! Но, про себя подумали: "Э, Владимир Владимирович! Добрый ты человек, дай тебе Бог здоровья! А нас не купишь. Мы-то и деньги возьмём и правду про ЕР скажем. 19-го. А если и не скажем, то подумаем точно".

Вот теперь как 19-го считать тех, кто правду про ЕР скажет? По-честному, как сейчас вновь и вновь требует президент или как всегда?

И придут ли в назначенные дни эти новые "прозревшие" к пенькам?

Интрига! Если теперь им деньги-то заплатить не успеют, ох, могут и прийти...», - пишет Вячеслав Лысаков.