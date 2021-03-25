"Зашли с козырей": Гращенков объяснил слова Путина о прививках

Сложно уже и подсчитать, сколько раз в обществе и экспертной среде обсуждались странные, а порой и откровенно издевательские методы власти во всем, что касается борьбы с пандемией и кампании по иммунизации населения страны. Чего стоят только попытки введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, ограничить непривитых в правах, ввести системы QR-кодов и прочего.

И все это сопровождалось редкими комментариями представителей Кремля о том, что «вакцинация в России носит исключительно добровольный характер». А слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в свое время отметившего, что вакцинация в России остается добровольной, и что у человека есть выбор, поставить прививку или сменить работу, и вовсе, в свое время сравнивали с неприкрытым цинизмом. И все это на фоне продолжающихся запугиваний об ухудшении ситуации и усилении ограничений в случае, если не удастся сформировать коллективный иммунитет и наметится новая вспышка.

Частично отказаться от этой практики власти решили совсем недавно. Да и то, обусловлено это, считают эксперты, приближением парламентских выборов и высоким риском для партии власти столкнуться с протестным голосованием из-за сильного недовольства населения происходящим.

Поэтому недавнее выступление главы государства Владимира Путина, призвавшего не запугивать граждан в вопросах вакцинации, выглядит настолько же неожиданным, насколько и логичным. С одной стороны, чиновники могут интерпретировать этот месседж по-своему и начать тормозить реализацию соответствующих планов, а они в действительности существуют, пусть и перенесены на послевыборный период. С другой стороны, президент таким образом пытается публично показать нежелание властей «давить» на граждан во всем, что касается вакцинации.

По его словам, государству необходимо вместо этого проводить разъяснительную работу и создавать дополнительные стимулы для добровольной вакцинации. Это не должно стать кампанией по «навязыванию прививок», подчеркнул президент.

На это высказывание главы российского государства обратил внимание политолог Илья Гращенков, отметивший, что оно спровоцировано все теми же выборами. Более того, по мнению эксперта, Путин и Единая Россия таким образом намерены перехватить у системной оппозиции повестку по борьбе с принудительной вакцинацией.

«Зашли с козырей. Президент России Владимир Путин призвал отказаться от запугивания и принудительной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Теперь и Единая Россия выступает против принудительной вакцинации? Но ведь эту тему активно экспортировали КПРФ и СРЗП.

По словам президента, государство должно проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные стимулы, чтобы люди добровольно шли прививаться. Он отметил, что это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.

Получается, что сейчас Путин выступает против Собянина и его методов. При этом интересно, что «партия власти» была в авангарде кампании по принудительной вакцинации. Некоторые члены партии даже призывали к практически насильственному введению вакцины, а отказников от вакцинации предлагали увольнять с работы и не пускать в университеты.

Но, видимо, подоспела свежая социология, по которой стало очевидно, что народ настроен иначе. По крайней мере, оппозиционные партии, выступающие против принудительного укалывания, резко начали набирать очки. Поэтому буквально накануне финальной стадии кампании Путин и ЕР постараются повестку перехватить», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.