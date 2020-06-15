Владимир Жириновский: ГКЧП не считаю путчем

19 августа 1991 года в 6.00 всесоюзное радио сообщило, что в связи с болезнью М.С. Горбачева его полномочия перешли Г.И. Янаеву, объявило о создании ГКЧП и огласило его первые постановления. Что случилось спустя час после объявления о смене власти в стране в интервью Sobesednik.ru рассказал бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как кандидату в президенты правительство бесплатно выделило ему штаб на 7-м этаже гостиницы «Москва». 30 лет назад, в тот день политик проснулся в гостиничном номере от звонка приятеля: «Включи телевизор, что-то происходит в стране!»

– Включил. «Лебединое озеро». 19 августа 1991 года стал одним из самых счастливых дней в моей жизни. Это был праздник! – Не сдерживает эмоций в беседе с Sobesednik.ru Владимир Жириновский. – Я на всю жизнь запомнил эту прекрасную музыку, как успокаивающе танцуют наши прекрасные балерины.

А потом дикторы серьезным голосом говорят, что сегодня в стране в соответствии с таким-то законом вводится ЧП, предусматривается то и то. Сформирован комитет ГКЧП. Все шли на работу, никто ничего не понимал. К 11:00 на Манежную площадь прибежали демократы, тысячи две было, не больше.

Программа у ГКЧП была великолепной: остановить преступность, раздать землю, снабжать продовольствием, никакого национал-сепаратизма.