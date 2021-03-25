Распад Турции и Ирана, создание Курдистана: Жириновский прочит Ближнему Востоку гражданскую войну

Не так давно в Сети появилось видео 7-летней давности, на котором запечатлены едва ли не пророческие слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Эти кадры, уже успевшие облететь сеть, были сняты во время встречи российского президента Владимира Путина с членами думских фракций. Именно тогда Владимир Вольфович произнес слова. Он призвал официальную Москву признать «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России), отмечая, что рано или поздно талибов признают даже страны Запада.

Разумеется, «Талибан» пока никто не признал, однако после ухода американцев из Афганистана и активного установления талибами контроля над всей территорией страны и взятия столицы Кабула, многие страны мира уже задумываются над тем, как наладить контакты с представителями движения, поскольку именно оно сегодня представляет власть в стране.

Тот факт, что Жириновский оказался настолько точен в своих прогнозах, заставляет задуматься и над тем, не станут ли реальностью другие его «пророчества». Тем более, что одно из них он озвучил совсем недавно, рассказав о том, какой будет «карта Ближнего Востока к 2030 году». И выглядит этот прогноз действительно очень интересным.

К примеру, Пакистан и Афганистан объединятся и создадут единое государство – Пуштунистан. Все остальные народности будут выдавлены на Запад в направлении Средней Азии. Еще одному народу Афганистана – харазейцам - придется бежать на территорию Ирана, где проживают их соратники по вере шииты.

«Впрочем, сам Иран к этому моменту может быть уже разрушен. Антииранские силы предпримут попытку создать на месте этой страны отдельные иранские государства: Туркмению, Белуджистан, Персию или Азербайджан. Вследствие раздела Ирана появится новая волна беженцев, которые устремятся в северном направлении. К примеру, иранские туркмены могут попытаться воссоединиться с туркменами из Средней Азии, это может привести к конфликтам.

Что касается Турции, то здесь при поддержке США и на базе сирийских, иракских, иранских и турецких курдов, а их сегодня насчитывается порядка 40 миллионов человек, могут сформировать Курдистан. С этого момента начнется раздел Турции. Впоследствии Европа посодействует возвращению Армении западноармянских территорий, которые на данный момент входят в состав Турции. Греция сможет освободить Кипр и заявить претензии на Измир. Даже Болгария попытается вернуть Фракию.

В Ираке к власти вернутся сунниты, которые смогут восстановить господство в северных районах страны и в Багдаде, а южные иракские регионы станут основой для образования нового шиитского государства с Басрой в качестве столицы. Главным же бенефициаром всех этих изменений может стать Израиль, поскольку он сможет господствовать над этими раздробленными и мелкими государствами.

При этом большое количество беженцев, которые хлынут из Ирана, Турции и Афганистана, спровоцирует затяжную гражданскую войну на всей Средней Азии. Зацепит в том числе Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан и Южный Казахстан. Это в свою очередь поспособствует появлению новых беженцев, которые хлынут дальше на север. Но Россия никого на свою территорию не впустит, не позволит даже пройти через нее на Запад в Европу.

В результате продолжительной гражданской войны ближе к 2030 году главы среднеазиатских республик попросят принять их страны в состав России, поскольку это будет единственный способ обеспечить им безопасность.

Однако Россия в этой ситуации займет выжидательную позицию. Мы, с одной стороны, признаем такие новые страны, как Иранский Азербайджан, Курдистан, Белуджистан и другие. Кроме того, Москва согласится с возможность возврата Армении ее западных территорий и освобождения Кипра, в том числе присоединения Фракии к Болгарии. С другой стороны, принять новые республики в свой состав мы не сможем», - пишет Жириновский в своем авторском Telegram-канале.