"Восстановление СССР": политолог о целях и рисках визита Мишустина в Казахстан

Глава российского правительства Михаил Мишустин отправился в Казахстан с рабочей поездкой, в рамках которой будет обсуждать в том числе и геополитические вопросы, что особенно важно на фоне возрастающего в этой стране национализма в отношении русскоговорящего населения. Такое мнение озвучил российский политолог Илья Гращенков.

По словам эксперта, в действительности межнациональные отношения в странах евразийского региона сегодня требуют особенного внимания, тем более на фоне событий в Афганистане, которые могут затронуть некоторых российских союзников в регионе. И если не предпринимать никаких действий, добавляет он, Москва рискует столкнуться с новой волной антирусских настроений. При этом политолог отдельно подчеркивает, что, несмотря на тот факт, что сфера деятельности Мишустина сконцентрирована преимущественно на экономических вопросах, российской стороне на самом деле стоит внимательней относиться к ряду возникающих в близлежащих страна проблем.

«Мишустин едет в Казахстан обсуждать геополитику. Особое внимание премьер-министр уделит теме расширения ЕАЭС. Визит проходит на фоне возрастающего местного национализма по отношению к русскоговорящему населению, которое на половине территорий Северного Казахстана составляет этническое большинство. Торговля и нефть – важные вопросы т.н. «национальных интересов», однако и межнациональные отношения требуют сегодня особого внимания со стороны властей, иначе мы рискуем получить новую волну антирусских настроений, особенно на фоне бедствия происходящего в Афганистане и затрагивающего соседние евразийские государства.

Я уже писал про то, что лозунг «своих не бросаем» часто применяется российским руководством в очень ограниченной трактовке: вот тут бросаем, а вот тут – нет. На этом фоне уместно вспомнить статью Путина «Об историческом единстве», где президент довольно въедливо рассуждает о русском народе со времен древних славян до наших дней. В основе путинских уроков истории лежит давняя идея о восстановлении СССР в его старых границах. Если говорить про евразийскую часть СССР, то наибольшее число русского населения все еще живет в Казахстане (23,7%) и Киргизии (5,6%), в остальных республиках около 2%. Причем в Северном Казахстане в двух районах численность русскоязычного населения превышает 50%, в одном – равна казахскому. В «северной» столице Астане (ныне Нур-Султане) численность русских 12,5%. Поэтому накачка национальной темой в столь смешанном регионе особенно опасна. Можно вспомнить к чему в итоге привел всплеск национальных настроений на востоке Украины.

Понятно, что сфера Мишустина – экономика и обсуждать он будет в основном ее. В России давно все международные вопросы принято решать геополитическими методами, а в их основе лежит исключительной экономический (или даже более узко – финансовый) интерес, который отождествляется с интересами национальными. Но как мы можем сами убедиться, такие методы завели страну в тупик и сделали заложником капризных соседних республик. Белоруссия постоянно выбивает миллиардные транши, не давая ничего взамен кроме обещаний, а страны ЕАЭС ведут такую же многовекторную политику между США, Китаем и РФ. Проще говоря, качать казахскую нефть по нашим трубопроводам – выгодно, но решать более сложные и комплексные задачи, вроде межнациональных конфликтов, это никак не помогает», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале