Твиттер в Сербии начал маркировать государственные СМИ, как и в РФ

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение микроблога Твиттер маркировать аккаунты изданий, сотрудничающих с властью в стране.

«Вопрос в том, кто на самом деле настоящий цензор. Поэтому я жду, когда и мне заблокируют аккаунт, и я стану ещё одним "трампом" в мире, и все увидят, как это "хорошо", когда пресс-секретари "Талибана" (организация запрещена в РФ) обладают свободным доступом к этой свободомыслящей, или, как некоторые бы сказали, прислужнической соцсети. Я служить олигархам не стану. Поздравляю все СМИ, которые продолжают распространять идеи свободомыслия, и желаю им успеха!»

, – цитирует Вучича «Новый день».

Также президент бросил в адрес руководителя микроблога, что лучше сотрудничать с правительством, но не с «ворами, олигархами и преступниками». По словам Вучича, большинство промаркированных СМИ на деле не получали финансирования от государства.

В министерстве культуры и информирования Сербии расценили шаг Твиттера как «цензуру».