Эксперт назвал главные причины "бегства" США из Афганистана

На фоне того, что события в Афганистане в последние недели занимают первые полосы крупнейших мировых агентств и прайм-тайм популярных государственных телеканалов, многие, пожалуй, в курсе происходящего в этой стране. Иначе как хаосом, описать то, что началось в Афганистане после ухода из страны американского контингента, назвать нельзя. Представители радикального движения Талибан (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) довольно быстро взяли под контроль крупнейшие города и добрались до столицы Кабула, с легкостью вытесняя подготовленные американцами правительственные войска, которые предпочли скрыться бегством, несмотря на преимущество буквально во всем: в численности, в вооружениях, в технологиях.

Фактически талибы за последние пару недель превратились в полноценных хозяев Афганистана. Москва тем временем клеймит Вашингтон позором, называя действия США «бегством и полным провалом» в афганском направлении. Однако в Белом доме озвучивают иную версию. Так, по словам американского президента Джо Байдена, Соединенные Штаты, вложившие в Афганистан свыше триллиона долларов, более не намерены тратить деньги на людей, не способных защитить свою страну от террористов.

Между тем, как считает политолог Алексей Пилько, причина ухода США из Афганистана имеет куда более глубокие корни, чем озвучиваются официально.

«Администрация Джорджа Буша-мл. особо не скрывала, что стремится к переформатированию Ближнего и Среднего Востока, где их главным оппонентом был Иран, против которого Вашингтон действовал весьма активно. И не только в плане санкций.

Операция в Афганистане предоставила США в 2001 году возможность использовать территорию этой страны для возможных операций против Ирана. Через два года, после вторжения в Ирак и краха режима Саддама Хусейна, Иран был обложен уже с двух сторон.

Казалось, следующей целью неизбежно должен был стать Тегеран. Но что-то пошло не так и реконструкции Ближнего Востока не случилось. Вернее, понятно, что именно произошло. В Ираке началась масштабная партизанская война. Одно только восстание Махди под командованием Муктады ас-Садра похоронило больше американских солдат, чем регулярная иракская армия.

В 2004-2007 годах уровень потерь американских войск довольно высоким, одновременно стали постепенно нарастать проблемы в Афганистане. Две локальные войны, как гири, повисли на Вашингтоне, требуя материальных и людских ресурсов. Неизвестно, как бы выкручивались из этой ситуации неоконы, однако в 2009 году их сменил Барак Обама.

В планы президента-демократа и автора "Дерзости надежды" не входили игры неоконов в Евразии, и он начал потихоньку сворачивать их. Вначале попытался вывести войска из Ирака, однако это ему не вполне удалось. Появился фактор ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в Российской Федерации). И пришлось помогать Багдаду бороться с террористами.

Затем Вашингтон попробовал замириться с Ираном через "ядерную сделку", что почти получилось (помешал Трамп, который после прихода к власти дезавуировал ее и при Байдене все пришлось делать сначала, причем с репутационными рисками).

В Афганистане администрация Обамы попыталась сформировать дееспособное правительство и разбить (или хотя бы максимально ослабить) талибов, однако интенсификация боевых действий не привела к желаемым результатам. И стало понятно - надо как-то уходить.

Поэтому уход США из Афганистана обусловлен провалом неоконсервативной версии американской политики на Ближнем Востоке, неспособностью Соединенных Штатов сменить режим в Иране и провалом планов Вашингтона закрепиться в Центральной Азии. В таких условиях Афганистан стал просто балластом. И его сбросили», - пишет Пилько в своем авторском Telegram-канале.