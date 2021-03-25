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Дмитрий Севрюков: какие последствия могут быть у заигрывания МИД РФ с талибами

Заигрывания российского МИД с талибами в Афганистане в преддверие выборов могут серьезным образом отразиться на рейтингах «Единой России», особенно учитывая то, что руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров возглавляет список партии.

Это, как пишет журналист Дмитрий Севрюков в своем телеграм-канале, может произойти по одной простой причине: россияне имеют собственное представление о движении «Талибан»*, которое во многом сложилось по известному российскому фильму «Кандагар».

«Излишние заигрывания МИД с запрещенным в РФ Талибаном, возможно, и отвечают оперативным геополитическим интересам России, но вступают в противоречие с народным восприятием талибов, которых широкие массы избирателей, в основном, представляют по фильму «Кандагар» про плененных российских летчиков и по фактическим событиям, легшим в основу этой поразившей страну кинокартины, многократно показанной в кинотеатрах и по каналам ТВ.

Слова российского посла в Афганистане о «позитивных впечатлениях» о талибах по итогам их первых дней в Кабуле, как и иные заявления и сигналы внешнеполитического ведомства о готовности к конструктивному сотрудничеству с талибами, до такой степени не совпадают с прежними утвержденными наверху оценками движения Талибан, что не могут не вызывать у россиян в лучшем случае серьезных вопросов, а в худшем - недоумения и протеста. С учетом того, что руководитель МИДа Лавров поставлен во главе партсписка Единой России, фактор Талибана серьезно влияет на позиционирование партии власти далеко не в лучшую сторону.

Фактически, запрещенный в РФ Талибан становится еще одним неформальным участником предстоящих выборов наряду с пандемией и кризисом. Но если ситуация с вирусом и экономикой худо-бедно контролируется, то объясниться с электоратом по поводу талибов и изменившейся по отношению к ним официальной риторики крайне непросто, да, к тому же, всерьез этим никто и не занимается. Вопрос о талибах в госСМИ усиленно подменяется проблемой непоследовательных американцев в Афганистане, в то время как изумленная страна ждет разъяснений по поводу российской политики на этом направлении и уже гадает, будет ли главный «талибанец» приезжать в Москву за деньгами на манер Лукашенко, или же сотрудничество приобретет какие-то иные формы», - пишет Севрюков.

* движение признано террористическим и запрещено в России

Рубрика: Политика

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