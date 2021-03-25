Александр Шестун требует снять с себя статус склонного к побегу

Начало заседания стало многообещающим: приставы попытались не пустить в суд представителя Уполномоченного по правам человека в Тверской области Валерия Прокофьева. Затем возникли проблемы с конференц-связью с Ногинском, где а медсанчасти СИЗО-11 в данный момент находится экс-глава Серпуховского района Подмосковья в ожидании разбирательства по делу об оскорблении судьи Юферовой. Правозащитника после препирательств в зал пустили, а вот связь до конца наладить так и не удалось.

Адвокат Шестуна Людмила Сметанина заявила ряд ходатайств. Она потребовала приобщить к делу записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-6, когда Шестуну поставили "красную полосу" в личное дело, все записи дисциплинарных комиссий, а также – потребовала допросить заключенных ИК-6 в Бежецке, по доносам которых Шестуна признали слонным к побегу.

Записи, по мнению адвоката, докажут суду, что Шестун не совершал приписываемых ему нарушений. А доносы, по словам Сметаниной, написаны словно под копирку, что дает основания полагать, что заключенные писали их не по доброй воле.

Как ни странно, но суд принял все ходатайства, в связи с чем был в очередной раз перенесен, теперь на 3 сентября. На данный момент Шестун 97-й день держит голодовку, одно из требований которой – снятие с него статуса склонного к побегу. Как и Алексея Навального, тоже получившего такой статус, его проверяют несколько раз в течение ночи, лишая возможности нормально спать.

Ранее суд отклонил требование Алексея Навального о снятии статуса склонного к побегу.