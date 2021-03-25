Сегодня, в 19:29

Александр Шестун требует снять с себя статус склонного к побегу

17 августа Бежецкий суд в Тверской области вновь пытался рассмотреть иск Шестуна о незаконности постановки его на учет как склонного к побегу. Предыдущее заседание не состоялось, так как личное дело политика Серпуховского района не поступило в суд

Фото: Facebook

Начало заседания стало многообещающим: приставы попытались не пустить в суд  представителя Уполномоченного по правам человека в Тверской области Валерия Прокофьева. Затем возникли проблемы с конференц-связью с Ногинском, где а медсанчасти СИЗО-11 в данный момент находится экс-глава Серпуховского района Подмосковья в ожидании разбирательства по делу об оскорблении судьи Юферовой. Правозащитника после препирательств в зал пустили, а вот связь до конца наладить так и не удалось.

Адвокат Шестуна Людмила Сметанина заявила ряд ходатайств. Она потребовала приобщить к делу записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-6, когда Шестуну поставили "красную полосу" в личное дело, все записи дисциплинарных комиссий, а также – потребовала допросить заключенных ИК-6 в Бежецке, по доносам которых Шестуна признали слонным к побегу.

Записи, по мнению адвоката, докажут суду, что Шестун не совершал приписываемых ему нарушений. А доносы, по словам Сметаниной, написаны словно под копирку, что дает основания полагать, что заключенные писали их не по доброй воле.

Как ни странно, но суд принял все ходатайства, в связи с чем был в очередной раз перенесен, теперь на 3 сентября. На данный момент Шестун 97-й день держит голодовку, одно из требований которой – снятие с него статуса склонного к побегу. Как и Алексея Навального, тоже получившего такой статус, его проверяют несколько раз в течение ночи, лишая возможности нормально спать.

Ранее суд отклонил требование Алексея Навального о снятии статуса склонного к побегу.

Теги: ##Шестун

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Расследование 4 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 6 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 неделю назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 неделю назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 50 минут назад

Бондаренко все-таки на выборах, а Лавров готовится к работе с талибами*: новости к вечеру 17 августа

Общество 1 час назад

Зрителей возмутил сериал "Маньячеллло"

Политика 1 час назад

Алексей Пилько: Россия и Китай начинают контрнаступление на Украине и Тайване

Общество 2 часа назад

В Туле коричневый Спанч-Боб, похожий на ватник, будет рассказывать детям о пожарной безопасности

Общество 2 часа назад

"Вызов для России": Долгов прокомментировал "извинения" русских в Казахстане

Общество 2 часа назад

Кто родился 18 августа? Борис Крюк, Эдвард Нортон, Сергей Тихановский

Происшествия 3 часа назад

Под Самарой 78-летний пенсионер убил грабителя в своем доме. Теперь деду грозит срок

Политика 3 часа назад

"Жить будем бедно, но стабильно": Гращенков назвал главную опасность для российской власти

Политика 3 часа назад

Алексей Венедиктов: Путину нужен полный контроль над новым парламентом

Политика 4 часа назад

Полиция Новосибирска просит надбавку за сверхурочную работу с оппозицией

Расследование 4 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 часа назад

В Москве в среду ожидается сильный ветер, град и ливни

Политика 5 часов назад

Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула

Политика 6 часов назад

"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Общество 6 часов назад

Идущих в Госдуму единороссов посадят на карантин ради шанса увидеть Путина вживую

Политика 6 часов назад

Игнатовский - Зюганову: Цой оказался живее Ленина

Политика 7 часов назад

Эксперт назвал главные причины "бегства" США из Афганистана

Политика 7 часов назад

Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика