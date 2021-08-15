Вчера, в 19:59

Талибы* в Афганистане обещают женщинам разрешить работу и образование, но только в хиджабах

Местные жители стремительно покидают Кабул, оставляя машины в пробках

Фото: Global Look Press

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» выступила с рядом «демократических» заявлений, касательно свободы женщин и средств массовой информации. Эти условия были опубликованы в издании Al Arabiya, на которое ссылается РБК.

В «Талибане»* заявили, что женщинам будет дозволено получать образование, работать и даже выходить из дома без сопровождения мужчин. Но все это только в хиджабе.

В движении пообещали избегать самосуда в обществе. Все казни вроде забивания камнями будут проводится исключительно по решению суда. 

Представители захватившего власть движения также обещают, что будут стремиться к созданию правительства, в котором могли бы участвовать все афганцы, а СМИ смогут свободно критиковать действия руководителей государства.

*«Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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