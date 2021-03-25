Сегодня, в 16:38

Прощай, Саддамыч!

В пятницу, 13 августа в Сахаровском центре* в Москве прощались с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Правозащитник скончался в ночь на 9 августа, во сне. Проститься с ним пришли родные, соратники, коллеги и просто неравнодушные люди.

Сергей Ковалев был тем человеком, кто в 60-х, будучи кандидатом биологических наук и автором более 60 научных работ, не побоялся вступиться за писателей-диссидентов Синявского и Даниэля, позже - создать Инициативную группу по защите прав человека, участвовать в издании запрещенной "Хроники текущих событий", а в 1974 году провести у себя дома пресс-конференцию, на которой взять на себя всю ответственность за ее выпуск. Власть отомстила ему за это семью годами лагерей, тремя годами ссылки на Колыме, и еще тремя годами запрета на въезд в большие города. Но он и из колымского лагеря умудрился каким-то невероятным путем отправить к Белградскому совещанию стран ОБСЕ письмо с требованием давить на СССР, дабы тот соблюдал Хельсинкские соглашения, где говорилось и о правах человека. В Москву он вернулся в 1987 году. Через несколько лет он станет первым в стране омбудсменом, примет участие в создании общества "Мемориал"*, будет депутатом Госдумы, за которого не стыдно, и станет автором второй главы Конституции -- той, что о правах и свободах гражданина.

Как отметил председатель правления Сахаровского центра*, политзаключенный Вячеслав Бахмин, прощание с Сергеем Ковалевым именно в пятницу, 13 августа – очень символично.

– Он для многих был и остается примером интеллектуальной честности, -- сказал он. -- И вся его жизнь – этому подтверждение. Я думаю, что Ковалев – историческая фигура, мы будем его вспоминать и помнить. Его будет помнить и страна, хотя сейчас не то время, когда такие люди вспоминаются, особенно властями. Но это время все равно наступит и он останется в истории человеком несгибаемым и прожившим потрясающую жизнь. Очень богатую и, надеюсь, счастливую.

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков назвал Сергея Ковалева человеком, который "обладал тихим голосом, который был слышен даже против крика толпы".

Писатель и публицист Виктор Шендерович высказал мнение о том, что в правозащиту люди приходят разными путями. Кто-то - вдохновившись примерами других правозащитников, кто-то по своим причинам. А Сергея Ковалева привел на эту стезю его, как выразился Виктор Анатольевич, "скальпельный интеллект".

-- Его привел жесточайший интеллект ученого, -- поделился он. -- Он иронически говорил, цитируя Искандера о том, что для того, чтобы быть порядочным человеком, достаточно не участвовать в подлости. Для Ковалева этого было недостаточно. В какой-то момент он понял, что не может просто не участвовать. Что он будет считать себя подлецом, если не начнет что-то делать. И он, со своим абсолютно рациональным представлением о том, что должно делать, просто делал, что должно делать. Абсолютное воплощение римского постулата. Однажды, в разговоре с одним из своих соратников, он сказал: «Византия рушилась 300 лет. Меня этот срок абсолютно устраивает. 300 так 300. Все равно надо сделать так, чтобы Византия рухнула». Ведь сама себя она не обрушит и на помойку не вынесет. Это должен кто-то делать. И прошло не 300, а меньше 30 лет и начался вынос этой советской и имперской Византии на помойку, при котором мы продолжаем присутствовать. И Ковалев многое сделал для этого.

-- Он производил абсолютное впечатление железного человека, -- продолжил Виктор Анатольевич. -- Саддамыч – было его прозвище среди друзей. Так его звали за «мягкость» его характера – он был трудный человек, и для соратников не простой. Он всегда спорил – его интеллект не позволял соглашаться из вежливости.

Меньше двух лет назад я поздравлял его с 90-летием, и получил от него очень неожиданное письмо. Он благодарил меня за слова и писал, что они помогают ему в минуту сомнений, метаний, слабости. Услышать про сомнения, слабость и беспомощность от Ковалева было совершенно невероятно. Это цена за подвиг безукоризненной жизни. Он не был терминатором, он был человеком, со всеми присущими человеку сомнениями.

- Мало кого ненавидели в России так, как Сергея Адамовича Ковалева. Как психические больные плюются во врача, который их беспокоит. И он выносил это с фантастически ровным дыханием. Он относился к этому, как врач к крикам пациентов. В нем не было никакого презрения к этим людям, была жалость и понимание, что он знает, как им помочь. И он помогал.
- Виктор Шендерович

– Это скорбный час должен был когда-нибудь наступить, – поделился историк и политолог Виктор Шейнис. – Хотелось, чтобы позже, потому что Сергей Адамович был одним из самых дорогих для меня людей. Но это трагедия и утрата не только моя – это утрата России.

- Когда я узнал о его смерти, первое, что пришло в голову: уходит поколение.
- Виктор Шейнис

-- Уходит то поколение, которое вернулось в Россию, которое связано с 80-90 годами, когда мы думали, что Россия изменится, -- продолжил Шейнис. -- Что многое пойдет не так, как пошло. События развернулись достаточно печально. Один из самых светлых и дорогих, один из самых совестливых людей ушел, ознаменовав тем самым конец поколения. В этом надо отдавать себе отчет. Надо понять, что мы остались без Ковалева. Что теперь придется жить без него Но в сердце, в памяти, в нашем сознании он жив. Он человек того поколения, которое пыталось сделать Россию другой.

Сын Сергея Ковалева Иван решил вспомнить веселую историю.

– Сергей Ковалев был мне не только отцом, но и большим другом, -- рассказал он. – Однажды, когда мы сидели в ссылке, он получил посылку от Сахарова, в которой был ликер «Амаретто». Отец, со свойственной ему дотошностью, стал изучать бутылку. На ней была написана история про то, как некая молодая вдова сочинила этот рецепт в подарок своему возлюбленному. И вот мы теперь это пьем. Надо сказать, что «Амаретто» – своеобразный ликер с запахом цианистого калия. И история эта была написана на этикетке по-английски. И там было сказано, что вдова в качестве "gift" преподнесла это любовнику. Отец и я учили немецкий, на котором это слово означает «яд». Поэтому полночи мы выясняли, что же это такое со всеми словарями и ставили эксперименты на себе. Что удалось – все выжили.

Очень многие говорили о том, что в стране настали времена, когда к таким людям, как Сергей Ковалев, не только не прислушиваются, но и стараются сделать так, чтобы их не было слышно. А лучше, чтобы вообще не было. Но все-таки хочется верить, что, как высказался Виктор Шендерович, мы когда-нибудь доживем до площадей и улиц имени Сергея Адамовича Ковалева.

*Признан иноагентом в РФ

Теги: #Ковалев

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Политика 28 минут назад

"Ждем Меркель в Совете директоров "Газпрома": в сети иронизируют над прощальным визитом канцлера Германии в Россию

Общество 51 минуту назад

"Собянин, выборы на носу, жизнь срочно налаживается?" В сети разнесли мэра столицы, снявшего ряд антиковидных ограничений

Общество 1 час назад

"Доченька копия папы": Навка опубликовала фото с дочерью от Дмитрия Пескова

Политика 1 час назад

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в конце грядущей недели

Общество 1 час назад

После жалоб россиян на рост цен ФАС начала проверку крупных торговых сетей

Общество 2 часа назад

У невыездных теперь будут отбирать загранпаспорта. Законопроект внесло правительство

Общество 2 часа назад

Юрий Лоза: за враньем обо мне следят мои адвокаты

Общество 3 часа назад

Зампред правительства: В России 60% людей до 24 лет не вовлечены в экономику

Общество 3 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 3 часа назад

"Называйте меня Алексей Док Браун Навальный": оппозиционер прокомментировал новое дело против него

Политика 3 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Происшествия 3 часа назад

В Иркутской области уголовник убил двух человек и похитил семиклассницу. Его задержали

Происшествия 4 часа назад

Прокуратура Москвы начала проверку из-за найденного на лавке новорожденного младенца

Общество 4 часа назад

Питерским такси запретят работать, если 80% водителей не привиты

Политика 4 часа назад

МИД высылает из России журналистку "Би-би-си", спросившую Лукашенко о репрессиях

Общество 5 часов назад

В СК сочли, что бывший единоросс-миллардер застрелил человека умышленно, а не случайно

Политика 5 часов назад

Лавров назвал российские города, претендующие на летнюю Олимпиаду 2036 года

Происшествия 6 часов назад

Антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика