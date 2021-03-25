Прощай, Саддамыч!

Сергей Ковалев был тем человеком, кто в 60-х, будучи кандидатом биологических наук и автором более 60 научных работ, не побоялся вступиться за писателей-диссидентов Синявского и Даниэля, позже - создать Инициативную группу по защите прав человека, участвовать в издании запрещенной "Хроники текущих событий", а в 1974 году провести у себя дома пресс-конференцию, на которой взять на себя всю ответственность за ее выпуск. Власть отомстила ему за это семью годами лагерей, тремя годами ссылки на Колыме, и еще тремя годами запрета на въезд в большие города. Но он и из колымского лагеря умудрился каким-то невероятным путем отправить к Белградскому совещанию стран ОБСЕ письмо с требованием давить на СССР, дабы тот соблюдал Хельсинкские соглашения, где говорилось и о правах человека. В Москву он вернулся в 1987 году. Через несколько лет он станет первым в стране омбудсменом, примет участие в создании общества "Мемориал"*, будет депутатом Госдумы, за которого не стыдно, и станет автором второй главы Конституции -- той, что о правах и свободах гражданина.

Как отметил председатель правления Сахаровского центра*, политзаключенный Вячеслав Бахмин, прощание с Сергеем Ковалевым именно в пятницу, 13 августа – очень символично.

– Он для многих был и остается примером интеллектуальной честности, -- сказал он. -- И вся его жизнь – этому подтверждение. Я думаю, что Ковалев – историческая фигура, мы будем его вспоминать и помнить. Его будет помнить и страна, хотя сейчас не то время, когда такие люди вспоминаются, особенно властями. Но это время все равно наступит и он останется в истории человеком несгибаемым и прожившим потрясающую жизнь. Очень богатую и, надеюсь, счастливую.