Сегодня, в 8:30

Евгений Запотылок: доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна составлять не менее 50%

Партия "Новые люди" предлагает реформировать систему налогообложения

Евгений Запотылок: доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна составлять не менее 50%

«Если в мире доля малого и среднего бизнеса составляет 60-70%, то в России только 20%. А это самый мобильный, выживаемый сектор, и пандемия это подтвердила. Последний год наглядно показал, как начали осваиваться новые ниши, оперативно внедряться новые технологии. Необходимо, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла не менее 50%. Достигнуть этих показателей поможет введение понятного и логичного единого налога на оборот», — заявил председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии «Новые люди» Евгений Запотылок в ходе круглого стола «Новый двигатель роста доходов граждан».  

На этой встрече лидер Новых людей Алексей Нечаев озвучил предложение партии заключить общественный договор между государством и предпринимателями. Государство отменяет НДС, страховые взносы и налог на добавленную стоимость. Все эти сборы, взимаемые по сути из одной базы, заменяются одним понятным налогом на оборот в 7%. В дальнейшем его планируется постепенно снижать до 5%.

Исследования показывают, что бизнес в большей части готов платить налоги, но это должны быть понятные правила игры.  

«Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок», — отметил Алексей Нечаев. 

Круглый стол партии «Новые люди»

Председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии Евгений Запотылок подтверждает эти тезисы. По его словам созрела необходимость ограничения работы госкомпаний, которые поглощают маленькие предприятия. Есть запрос и на пересмотр системы госзакупок, которая сейчас отстаивает исключительно позицию заказчика и может обернуться большими проблемами для исполнителей тендера. И, конечно, необходимо избавить бизнес от административного пресса, о котором говорили все участники круглого стола.  

«Бизнес боится много зарабатывать, потому что придут силовики. Чтобы не показывать заработки, он боится платить налоги. Получается замкнутый круг. Способы, предложенные Алексеем Нечаевым, позволят достаточно оперативно пересмотреть систему, перезапустить процесс и вдохнуть новую жизнь в экономику страны», — отмечает Евгений Запотылок.

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Происшествия 13 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 21 час назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 2 недели назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Происшествия 2 минуты назад

Грабивших фуры на ходу отца и сына задержали в Иркутской области

Общество 12 минут назад

Главное к 11 августа: Жириновский не дает дышать, ФСБ ловит мигрантов Лукашенко, Починок сняли

Общество 41 минуту назад

Жара покидает столичный регион: В Москве и Подмосковье дождь и до 26 градусов

Здоровье и дом 1 час назад

Специалист заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

Общество 9 часов назад

IOWA поделится доходом от новой песни с центром "Насилию.нет"*

Происшествия 10 часов назад

Более тысячи домохозяйств на Дальнем Востоке непригодны для жизни из-за подтопления

Общество 11 часов назад

Задержан главврач больницы во Владикавказе, где прорвало кислородную трубу

Политика 12 часов назад

В Петербурге ТИК отказал в регистрации двоюродному племяннику Путина

Политика 12 часов назад

Эксперт: Если Игорь Редькин в ладах с камчатским губернатором, непреднамеренное убийство не погубит карьеру

Происшествия 13 часов назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 13 часов назад

Пока вы были на работе 10 августа: нашлись хозяин "дачи Януковича" и запасы донорской крови у ФМБА

Общество 14 часов назад

"В плане медалей переживаем этап "Поздний Брежнев": в сети не понимают, для чего Путин ввел новый орден

Общество 15 часов назад

Мединский как "отец" манкуртов

Общество 15 часов назад

Число погибших после ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11

Политика 15 часов назад

Роман Протасевич дал интервью Russia Today

Общество 15 часов назад

"Все проели и дворцы построили": россияне набросились на Степашина из-за "коммуналки"

Здоровье и дом 15 часов назад

Кандидат медицинских наук: "Лекарств от коронавируса до сих пор нет"

Общество 15 часов назад

"Наши туристы и эту гадость найдут": у россиян своя версия риска завоза лихорадки Марбург в страну

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика