Евгений Запотылок: доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна составлять не менее 50%

«Если в мире доля малого и среднего бизнеса составляет 60-70%, то в России только 20%. А это самый мобильный, выживаемый сектор, и пандемия это подтвердила. Последний год наглядно показал, как начали осваиваться новые ниши, оперативно внедряться новые технологии. Необходимо, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла не менее 50%. Достигнуть этих показателей поможет введение понятного и логичного единого налога на оборот», — заявил председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии «Новые люди» Евгений Запотылок в ходе круглого стола «Новый двигатель роста доходов граждан».

На этой встрече лидер Новых людей Алексей Нечаев озвучил предложение партии заключить общественный договор между государством и предпринимателями. Государство отменяет НДС, страховые взносы и налог на добавленную стоимость. Все эти сборы, взимаемые по сути из одной базы, заменяются одним понятным налогом на оборот в 7%. В дальнейшем его планируется постепенно снижать до 5%.

Исследования показывают, что бизнес в большей части готов платить налоги, но это должны быть понятные правила игры.

«Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок», — отметил Алексей Нечаев.