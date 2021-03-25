Евгений Запотылок: доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна составлять не менее 50%
Партия "Новые люди" предлагает реформировать систему налогообложения
«Если в мире доля малого и среднего бизнеса составляет 60-70%, то в России только 20%. А это самый мобильный, выживаемый сектор, и пандемия это подтвердила. Последний год наглядно показал, как начали осваиваться новые ниши, оперативно внедряться новые технологии. Необходимо, чтобы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла не менее 50%. Достигнуть этих показателей поможет введение понятного и логичного единого налога на оборот», — заявил председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии «Новые люди» Евгений Запотылок в ходе круглого стола «Новый двигатель роста доходов граждан».
На этой встрече лидер Новых людей Алексей Нечаев озвучил предложение партии заключить общественный договор между государством и предпринимателями. Государство отменяет НДС, страховые взносы и налог на добавленную стоимость. Все эти сборы, взимаемые по сути из одной базы, заменяются одним понятным налогом на оборот в 7%. В дальнейшем его планируется постепенно снижать до 5%.
Исследования показывают, что бизнес в большей части готов платить налоги, но это должны быть понятные правила игры.
«Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок», — отметил Алексей Нечаев.
Председатель комитета по малому и среднему бизнесу партии Евгений Запотылок подтверждает эти тезисы. По его словам созрела необходимость ограничения работы госкомпаний, которые поглощают маленькие предприятия. Есть запрос и на пересмотр системы госзакупок, которая сейчас отстаивает исключительно позицию заказчика и может обернуться большими проблемами для исполнителей тендера. И, конечно, необходимо избавить бизнес от административного пресса, о котором говорили все участники круглого стола.
«Бизнес боится много зарабатывать, потому что придут силовики. Чтобы не показывать заработки, он боится платить налоги. Получается замкнутый круг. Способы, предложенные Алексеем Нечаевым, позволят достаточно оперативно пересмотреть систему, перезапустить процесс и вдохнуть новую жизнь в экономику страны», — отмечает Евгений Запотылок.
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