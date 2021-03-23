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Эсер с доходом в 6,7 млрд снялся с выборов в Госдуму, чтобы не потерять 500 млн

Миллиардер Ковалев снялся с выборов из-за нежелания терять зарубежные активы. Он был самым богатым кандидатом

Фото: Скриншот

Андрей Ковалев

Самый богатый кандидат в депутаты Госдумы решил снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. Бизнесмен Андрей Ковалев (Справедливая Россия — За Правду) пояснил, что при покупке акций компании Fix Price просто не знал, что формально она зарубежная, а не российская, но теперь выход из сделки обойдется ему в 500 миллионов — такие деньги ради депутатства Ковалев терять не готов.

«Я думал, это российская компания, когда покупал [акции], оказалась — западной. Выйти могу с потерей 500 миллионов рублей. Слишком большая потеря. А химичить я не хочу, пришлось отказаться», — пояснил г-н Ковалев телеканалу «Дождь».

Закон запрещает кандидатам в депутаты владеть любыми зарубежными активами, а Fix Price принадлежит фирме Meridian Management Ltd — она зарегистрирована на Виргинских Британских островах.

Согласно поданной Ковалевым декларации, до этого момента он являлся самым богатым кандидатом в депутаты. Его годовой доход составил 6,7 миллиарда рублей, а на его российских счетах лежала сумма в 3,6 миллиарда. Кроме того, Ковалев владеет десятком компаний и сотнями объектов недвижимости.

После того, как кандидатура предпринимателя будет снята, самым богатым участником выборов станет председатель партии «Новые люди», основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. Он заработал почти на треть меньше справедливоросса — всего 4,4 миллиарда рублей за год.

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