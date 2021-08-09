Политологи объяснили, как "Единая Россия" может лишиться большинства мест в Госдуме

Как говорится в докладе политолога Александр Кынева и фонда «Либеральной миссии» партия «Единая Россия» может лишиться конституционного большинства в Госдуме, если на выборах они выиграют меньше чем в 176 одномандатных округах, а по списку партия наберет менее 40%, передает Znak.com.

Эксперты считают, что есть ряд существенных рисков в случае победы ЕР в сентябре.

«В частности, возникает крайне высокий риск диссонанса очевидно высказанной позиции избирателей в масштабе страны (особенно по политически конкурентным регионам, где картина скорее всего будет наиболее яркой и наглядной) с формальными результатами выборов в виде реального распределения мандатов с учетом мажоритарной части выборов, что многими избирателями будет воспринято как несправедливый и нечестный результат, что крайне негативно скажется на общественной легитимности результатов выборов в массовом сознании», – отмечается в статье.

По словам ее авторов, возникновение протестов после выборов маловероятно, так как власти запугали граждан ужесточением законодательство в последние два года. При этом, если протесты не случатся, то такая ситуация все равно крайне негативно скажется на общем доверии к органам власти и их руководителям, также она создаст ситуацию общественного напряжения, которое может прорваться при наличии сопутствующих раздражающих факторов.

Они рекомендуют власти воздержаться от дальнейшей эскалации административного давления в мажоритарных округах и не перебарщивать ввиду и без того складывающегося диссонанса для снятия ожидающегося политического напряжения. А также способствовать формированию политически более разнообразной Государственной думы, в том числе через преодоление пятой партией пятипроцентного барьера и прохождение некоторых партий через трехпроцентный барьер, который позволит получать государственное финансирование и льготы. По их мнению, это могло бы смягчить публичные последствия недовольств граждан.