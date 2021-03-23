"Детище Путина идет ко дну": политолог оценил шансы "Единой России"

О том, что глава российского государства Владимир Путин в 2021 году в очередной раз будет вынужден выступить в роли локомотива, который сумеет потянуть за собой забуксовавший в трясине собственных политических, экономических и социальных провалов состав «Единой России», эксперты говорили и прежде. Очевидно, что растерявшая всякое доверие граждан партия власти с ее рекордны низкими рейтингами уже не способна добыть на парламентских выборах результат, хотя бы немного приближенный к зафиксированному на прошлом голосовании.

А потому президенту и в этот раз отводят роль «спасителя», чей рейтинг позволит нивелировать массовое недовольство единороссами, усугубленное за последние несколько лет до предела. Проблема лишь в том, что в этот раз рейтинги «Единой России» оказались на таком низком уровне, что это вполне может грозить Путину последствиями, впрочем, подтвердить эту версию можно будет лишь в ближайшие годы и даже не по итогам сентябрьского ЕДГ.

Тем временем в Кремле, похоже, масштаб проблемы осознают, а потому, привязав главу государства к «Единой России» в рамках текущей кампании, решили все-таки действовать в некотором отрыве от партии власти, открывая общественные штабы на фоне давно работающих отделений «ЕР» в регионах. И это, как считает российский политолог Илья Гращенков, свидетельствует о том, что Путин, вероятнее всего, и сам не хотел связываться с «Единой Россией» - своим детищем, которое в последнее время уверенно идет ко дну. Как бы там ни было, убежден эксперт, но в нынешних условиях спасти рейтинги партии власти не поможет уже ничто.

«Партию привязали к Путину. Как бы того ни хотелось, но президенту все же придется стать лицом «Единой России» на думских выборах, да еще и потянув за собой всю команду поддержки во главе с хоккеистом Овечкиным.

Накануне в Москве открыли штаб общественной поддержки партии власти, главой которого стал борец Александр Карелин. В 2007 году, когда Путин был лидером списка партии на парламентских выборах, у нее были лозунги, вроде «Единая Россия – партия Путина» и что-то там еще про загадочный «план Путина». Президент России – основатель и лидер партии, поэтому данная линия сейчас будет одной из основных в рамках предвыборной кампании. Рейтинг Путина при этом значительно выше рейтинга партии, но он опирается на «Единую Россию», о чем и сам неоднократно заявлял, да и саму «ЕР» привыкли воспринимать как его партию, поэтому в штабе, наконец, решили сократить дистанцию и увязать президентские и партийные рейтинги.

Но, похоже, что сам Путин до конца не хотел связываться со своим идущим ко дну детищем. Рейтинг партии опустился до рекордной отметки в 27%, и это еще не предел. На фоне ряда законодательных инициатив, в том числе повышения налогов, пенсионной реформы и принудительной вакцинации, а также неумелого использования политических технологий, рейтинги партии власти могут рухнуть еще больше. Например, в Москве они и сейчас на уровне всего 10-15%. И на этом фоне в обществе продолжается рост «левых» настроений с запросом на «новые лица».

Расконсервация устаревшей технологии «общественного штаба» свидетельствует о кризисе идей внутри «Единой России». Стоит напомнить, что в каждом городе уже существует отделение партии, которое до этого вообще ничем не занималось, но теперь готовится провести «холодный обзвон» граждан с целью мобилизации избирателей. Вместо того, чтобы планомерно выстраивать диалог с населением, власти снова создают «прямую линию» с президентом, поскольку явно не могут опираться на первичные ячейки.

Впрочем, собирать жалобы граждан и даже реагировать на них уже поздно. Если «Единая Россия» не сумела ничего сделать за пять, 10 и даже 20 лет, то ожидать от нее чудес за месяц наивно даже для доверчивых россиян. Избиратели сегодня сильно раздражены: доходы упали, работы нет, государство продолжает ограничивать свободы и права. И на этом фоне партия власти решила выступить с общественной самокритикой, которая приведет только к ухудшению ситуации», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.