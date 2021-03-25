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"Нас сейчас должно беспокоить другое": Ходорковский обратился к президенту

Бизнесмен и общественник Михаил Ходорковский назвал низкими темпы развития российской экономики при Путине

Фото: Global Look Press

Темпы развития российской экономики в последние годы составляют ничтожные 1% ВВП в год, что чрезвычайно мало, если сравнивать эти показатели со средними темпами роста мировой экономики. Такое мнение озвучил известный российский предприниматель и общественник Михаил Ходорковский.

В эфире «Эха» бизнесмен взялся отвечать на вопрос о том, как он относится к «новым изыскам» российской власти и президента страны, в частности, увлечению Сталиным, статье о единстве русского и украинского народов и прочему.

Отвечая, Ходорковский отметил, что все это в большей степени напоминает оправдательную риторику, в рамках которой Владимир Владимирович пытается оправдать все происходящее в стране «некими историческими аналогиями». При этом, добавил он, в стране нет необходимых изменений.

«Нас сейчас должно беспокоить другое – в последние примерно 10 лет весь мир развивается со средними темпами на уровне 3,5% в год, это в плане экономики. Но российская экономика развивается с темпами 1% в год. То есть, только за последнее десятилетие правления Путина, за то время, когда он перешагнул отведенный ему Конституцией президентский срок, мы потеряли около 25-30% ВВП. То есть треть своего кошелька мы за эти годы безвозвратно потеряли.

Именно это должно нас волновать. Наши ученые, которые могли бы спокойно работать в самых разных международных коллективах, не покидая страну, сейчас они этого делать не могут. У них теперь есть выбор: либо отставать вместе со всей страной, либо уезжать из нее. Кому надо сказать за это спасибо? Владимир Владимирович, спасибо вам», - обратился Ходорковский к президенту в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Рубрика: Политика

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