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В Пензе таможенник закрыл оппозиционный телеграм-канал и извинился перед губернатором

Извинения за свободные высказывания в адрес власти раньше были отличительной чертой только одного субъекта РФ

Фото: скриншот

Автор регионального оппозиционного телеграм-канала «Пензенская гармонь» Анатолий Давыдов опубликовал на своем ресурсе последнее видео.

В нем он заявил, что публиковал на канале недостоверную информацию. При этом он якобы порочил честь и достоинство жителей Пензы и области.

«Сегодня я понял, что я не прав. В связи с этим мною принято решение о закрытии данного канала»

, – заявил грустный и тревожный Давыдов с ручкой в руках, за столом на фоне бежевых обоев.

В довершении оппозиционер принес извинения подписчикам и лично врио губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко. В предпоследнем сообщении канала автор критиковал региональные власти за то, что они безразлично относятся к олимпийским спортсменам из области. Правительство даже не дало им каких-либо официальных напутствий, отправляя в Токио.

«Информация о жизни властьимущих Пензы и области. Самое сокровенное, порочное и нелицеприятное. Мы стараемся немного изменить этот мир в лучшую сторону», – указано в описании канала.

Известно, что Анатолий Давыдов является полковником таможенной службы.

Рубрика: Политика

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