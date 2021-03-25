В Пензе таможенник закрыл оппозиционный телеграм-канал и извинился перед губернатором
Извинения за свободные высказывания в адрес власти раньше были отличительной чертой только одного субъекта РФ
Автор регионального оппозиционного телеграм-канала «Пензенская гармонь» Анатолий Давыдов опубликовал на своем ресурсе последнее видео.
В нем он заявил, что публиковал на канале недостоверную информацию. При этом он якобы порочил честь и достоинство жителей Пензы и области.
«Сегодня я понял, что я не прав. В связи с этим мною принято решение о закрытии данного канала»
, – заявил грустный и тревожный Давыдов с ручкой в руках, за столом на фоне бежевых обоев.
В довершении оппозиционер принес извинения подписчикам и лично врио губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко. В предпоследнем сообщении канала автор критиковал региональные власти за то, что они безразлично относятся к олимпийским спортсменам из области. Правительство даже не дало им каких-либо официальных напутствий, отправляя в Токио.
«Информация о жизни властьимущих Пензы и области. Самое сокровенное, порочное и нелицеприятное. Мы стараемся немного изменить этот мир в лучшую сторону», – указано в описании канала.
Известно, что Анатолий Давыдов является полковником таможенной службы.
Рубрика: Политика