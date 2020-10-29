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США разрешили семьям дипломатов уезжать из России из-за проблем с безопасностью

Власти США не могут обеспечить безопасность семей дипломатов в Москве. Им позволили покинуть Россию на добровольной основе

Фото: Global Look Press

С 5 августа члены семей американских дипломатов, работающих в Москве, имеют право покинуть страну, потому что власти США более не могут обеспечить им необходимый уровень безопасности. Недавно Россия включила США в свежесозданный список «недружественных стран» и запретила нанимать граждан РФ для работы в посольствах и консульствах. 

«Решение одобрить добровольный отъезд связано с проблемами безопасности и охраны, возникшими в результате необоснованного решения российского правительства запретить [США] нанимать на работу сотрудников из России или третьих стран, за исключением наших сил охраны на временной основе, что вынудило нас уволить сотни сотрудников по всей России», — прокомментировали «Коммерсанту» в американском посольстве информацию, опубликованную на сайте Госдепа США.

Также в публикации американские власти призывают своих сограждан отказаться от идеи съездить в Россию из-за многочисленных угроз, в числе которых упоминаются терроризм, преследование силовыми ведомствами, а также «произвольное соблюдение национального законодательства».

Особенно Госдеп рекомендует не ездить на Северный Кавказ и в район Эльбруса в связи с угрозами терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков. Также в Вашингтоне советуют избегать Крыма из-за «злоупотреблений со стороны оккупационных властей» — там дипломаты не сумеют помочь американцам по причине запрета на поездки на полуостров.

Теги: #США

Рубрика: Политика

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