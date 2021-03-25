Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием в Москве

«Уже сегодня необязательно ходить даже за продуктами, их можно заказать онлайн. А возможность голосовать удаленно – это естественное продолжение развития человечества, сетевая демократия, о которой мы так долго мечтали. В современном мире благодаря блокчейну и электронным технологиям голос избирателя невозможно будет ни подделать, ни купить», — заявил Дмитриев после встречи кандидатов с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Встреча проходила накануне. В ней приняли участие кандидаты в депутаты по 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам в Мосгордуму, разработчики системы дистанционного электронного голосования, представители ЦИК. Вместе они обсудили все шероховатости и возможные проблемы проведения голосования.

«Сейчас у москвичей нет полного доверия к электронному голосованию. Мало людей разбирается в тонкостях IT-технологий. Часть граждан до сих пор не пользуется современными онлайн-сервисами. При этом многие сталкивались с утечками своих персональных данных или утерей важных электронных документов», – говорит представитель Новых людей.

Этот негативный опыт становится причиной скепсиса, но обсуждать уже принятый закон об электронном голосовании не имеет смысла – это данность, считает Юрий Дмитриев. Главной задачей кандидат видит обеспечение наблюдения за чистотой выборов, чтобы каждый человек знал, что его голос будет учтен.

«Мы соберем 100% активистов для того, чтобы охватить абсолютно все участки и организовать тотальный контроль за онлайн-голосованием», – отметил Юрий Дмитриев.