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Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием в Москве

Кандидат в МГД Юрий Дмитриев уверен – будущее именно за этим форматом

«Уже сегодня необязательно ходить даже за продуктами, их можно заказать онлайн. А возможность голосовать удаленно – это естественное продолжение развития человечества, сетевая демократия, о которой мы так долго мечтали. В современном мире благодаря блокчейну и электронным технологиям голос избирателя невозможно будет ни подделать, ни купить», — заявил Дмитриев после встречи кандидатов с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. 

Встреча проходила накануне. В ней приняли участие кандидаты в депутаты по 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам в Мосгордуму, разработчики системы дистанционного электронного голосования, представители ЦИК. Вместе они обсудили все шероховатости и возможные проблемы проведения голосования.

«Сейчас у москвичей нет полного доверия к электронному голосованию. Мало людей разбирается в тонкостях IT-технологий. Часть граждан до сих пор не пользуется современными онлайн-сервисами. При этом многие сталкивались с утечками своих персональных данных или утерей важных электронных документов», – говорит представитель Новых людей. 

Этот негативный опыт становится причиной скепсиса, но обсуждать уже принятый закон об электронном голосовании не имеет смысла – это данность, считает Юрий Дмитриев. Главной задачей кандидат видит обеспечение наблюдения за чистотой выборов, чтобы каждый человек знал, что его голос будет учтен. 

«Мы соберем 100% активистов для того, чтобы охватить абсолютно все участки и организовать тотальный контроль за онлайн-голосованием», – отметил Юрий Дмитриев.

Рубрика: Политика

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