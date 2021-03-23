В Питере произошел взрыв у муниципалитета, где большинство депутатов из оппозиции
До взрыва рядом со зданием муниципалитета произошло задымление
В Санкт-Петербурге у здания муниципалитета Смольнинское произошел взрыв в то время, когда там заканчивался совет депутатов.
Напомним, что муниципальный округ Смольнинское известен тем, что большинство его депутатов представляют оппозиционные силы.
Как рассказал «Интерфаксу» депутат Дмитрий Балтруков, еще примерно в 19:20 в доме на Суворовском проспекте, 60 возникло задымление. Предполагается, что источник дыма находился под решеткой крыльца здания.
«Мы подождали, когда дым развеется, и продолжили. Ближе к концу совета под решеткой крыльца сработало взрывное устройство»
, – рассказывает Балтруков.
В результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция.
Теги: #Санкт-Петербург, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика