В Питере произошел взрыв у муниципалитета, где большинство депутатов из оппозиции

В Санкт-Петербурге у здания муниципалитета Смольнинское произошел взрыв в то время, когда там заканчивался совет депутатов.

Напомним, что муниципальный округ Смольнинское известен тем, что большинство его депутатов представляют оппозиционные силы.

Как рассказал «Интерфаксу» депутат Дмитрий Балтруков, еще примерно в 19:20 в доме на Суворовском проспекте, 60 возникло задымление. Предполагается, что источник дыма находился под решеткой крыльца здания.