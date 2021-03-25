Доклад c гостайной на остановке в Кенте забыл кандидат на пост представителя Британии в НАТО

Секретные документы о передвижениях британского эсминца Defender близ Крыма на автобусной остановке в английском графстве Кент забыл не кадровый чиновник военного ведомства, а недавно переведенный туда 51-летний Ангус Лэпсли, который до этого 20 лет проработал в Министерстве иностранных дел и после скандала успешно вернулся обратно. Об этом пишет газета The Times.

Издание утверждает, что до того как чиновник потерял 50-страничный секретный доклад на улице, он рассматривался как один из претендентов на пост представителя Великобритании в НАТО, однако после этого случая его шансы уже не так высоки, хотя возможность «реабилитироваться» у него остается.

Газета добавляет, что многие ее собеседники в Министерстве обороны Великобритании выказали удивление тому факту, что г-ну Лэпсли вообще удалось сохранить работу после такой оплошности.

Напомним, что 23 июня российские военные отчитались о нарушении границ РФ близ Крыма британским эсминцем Defender. По нему был открыт предупредительный огонь, а российский истребитель показательно сбросил бомбы по направлению движения судна. Как стало известно позднее, акция заключалась в том, чтобы лишний раз продемонстрировать, что Британия считает Крым украинским.

На следующий день после инцидента СМИ сообщили о содержании секретных документов о движении эсминца. Хотя они якобы были утеряны за полтора месяца до этого, случайный прохожий нашел их на автобусной остановке в Кенте и отнес журналистам. Многие медиаэксперты в России высказывали мнение, что это мог быть спланированный слив данных.