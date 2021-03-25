Апелляционный суд решает судьбу ФБК*

Накануне адвокат довольно подробно изложил содержание апелляционной жалобы, общий объем которой составил 57 листов и, что характерно, среди них, в отличие от дела ФБК*, нет ни одного чистого. Защита указывает как минимум на 5 серьезных нарушений, начиная от рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания -- речь о сотрудниках Штабов Навального**, поражении в правах лиц, не участвующих в деле -- например, Ильи Яшина, которому не дали зарегистрироваться кандидатом на выборах в Госдуму, хотя его фамилия в деле даже не упоминается, и наконец -- нарушение норм международного права. "По правилам, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются правила международного договора, -- напомнил Павлов. -- Но суд принял решение, которое прямо противоречит позиции ЕСПЧ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Судебное заседание началось с того, что все жалобы заинтересованных лиц были сняты с рассмотрения. Зато адвокатам предоставили целых 20 минут на рассмотрение апелляции Фонда защиты прав граждан (еще одна структура Навального и фигурант дела). Правда, ее Мосгорсуд по закону должен был предоставить месяц назад, но кого это волнует, правда? По предположению защиты, заседание обещает быть не слишком долгим. Однако, как высказался Иван Павлов, результат его известен заранее.

*Организация признана иностранным агентом и экстремистской организацией

**Признана экстремистской организацией.В данный момент решается вопрос о вступлении в силу решения Мосгорсуда

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