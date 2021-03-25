Сегодня, в 14:44

Апелляционный суд решает судьбу ФБК*

Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает апелляцию на решение Мосгорсуда признать ФБК* экстремистской организацией.

Фото: Telegram-канал адвоката Ивана Павлова

Адвокаты ФБК* Иван Павлов, Антон Голубев и чемодан с ходатайствами

С собой в суд адвокаты привезли внушительных размеров чемодан (Настоящий. На колесиках. -- Авт.) с ходатайствами защиты. При входе в зал всех попросили сдать телефоны. Защитники успели передать, что в здании суда также наблюдались проблемы с интернет-связью.

"Суд не смог указать, какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК*, ФЗПГ** и Штабов Навального** в Интернет, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности, -- напомнил о результатах рассмотрения дела в первой инстанции адвокат Иван Павлов. -- Суд отказался исключить чистые листы, представленные прокуратурой в качестве доказательств, а значит, построил в том числе на них свое решение".

Накануне адвокат довольно подробно изложил содержание апелляционной жалобы, общий объем которой составил 57 листов и, что характерно, среди них, в отличие от дела ФБК*, нет ни одного чистого. Защита указывает как минимум на 5 серьезных нарушений, начиная от рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания -- речь о сотрудниках Штабов Навального**, поражении в правах лиц, не участвующих в деле -- например, Ильи Яшина, которому не дали зарегистрироваться кандидатом на выборах в Госдуму, хотя его фамилия в деле даже не упоминается, и наконец -- нарушение норм международного права. "По правилам, если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются правила международного договора, -- напомнил Павлов. -- Но суд принял решение, которое прямо противоречит позиции ЕСПЧ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Судебное заседание началось с того, что все жалобы заинтересованных лиц были сняты с рассмотрения. Зато адвокатам предоставили целых 20 минут на рассмотрение апелляции Фонда защиты прав граждан (еще одна структура Навального и фигурант дела). Правда, ее Мосгорсуд по закону должен был предоставить месяц назад, но кого это волнует, правда? По предположению защиты, заседание обещает быть не слишком долгим. Однако, как высказался Иван Павлов, результат его известен заранее.

*Организация признана иностранным агентом и экстремистской организацией

**Признана экстремистской организацией.В данный момент решается вопрос о вступлении в силу решения Мосгорсуда

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Рубрика: Политика

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