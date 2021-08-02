США вернули Ираку 17 тысяч артефактов, украденных в результате свержения Хусейна
Из Вашингтона в Багдад прибыли 17 тысяч древних артефактов. Американцы вернули часть разграбленных после войны ценностей
В Багдад прибыл самолет с 17 тысячами вывезенных из Ирака в Соединенные Штаты Америки драгоценных артефактов. Предметы древности относятся к различным эпохам, начиная от каменного века. Среди экспонатов представлены вавилонский, ассирийский и исламский периоды.
Как сообщает Euronews, все артефакты прибыли в Ирак из Вашингтона — туда они попали после того, как в ходе военных действий был свергнут режим Саддама Хусейна. Тогда объекты древности были украдены у Ирака.
Издание обращает внимание, что несколько тысяч памятников культурно-исторического наследия в стране до сих пор остаются добычей для воров. В Ираке их часто совершенно никто не охраняет.