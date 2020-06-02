"Позовет российскую армию для защиты себя от белорусского народа?": В сети обсуждают заявления Лукашенко

Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», - заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что «если нужно будет для безопасности, Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно».

Лукашенко также обратил внимание, что в острый период, связанный с массовыми протестами после выборов президента в августе 2020 года, когда «кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело», белорусские власти «с этой бедой справились сами». «Вот моя позиция», - добавил он.

Также Лукашенко заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ на территории республики с Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.

В соцсетях эти заявления Лукашенко обсуждались довольно живо. Приводим самые интересные высказывания.

«Видно, не уверен Лукашенко, что своя армия пойдёт против народа, видно есть на то основания, поэтому решил прикрыться российской», - считает читатель.

«Российскую армию позовет для защиты его от белорусского народа?» - задал риторический вопрос россиянин.

«Поддерживать белорусов нужды нет, с таким руководителем как батька они сами справятся, только пусть сначала вернет долг в размере 100 миллиардов долларов», - рассуждает москвич.

«Лукашенко напоминает халявщика Лёню Голубкова из рекламы МММ, который говорит: «Я не халявщик, я партнёр!» - вспомнил 90-е годы пенсионер.

«И во сколько этот аттракцион батькиной щедрости обойдется бюджету России? По-братски-то он только за кредитами или скидками приезжает», - напоминает историк.