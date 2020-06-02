Сегодня, в 20:39

"Позовет российскую армию для защиты себя от белорусского народа?": В сети обсуждают заявления Лукашенко

Президент соседнего государства не исключил появления российских военных баз не территории Белоруссии

Фото: Global Look Press

Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», - заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что «если нужно будет для безопасности, Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно».

Лукашенко также обратил внимание, что в острый период, связанный с массовыми протестами после выборов президента в августе 2020 года, когда «кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело», белорусские власти «с этой бедой справились сами». «Вот моя позиция», - добавил он.

Также Лукашенко заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ на территории республики с Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.

В соцсетях эти заявления Лукашенко обсуждались довольно живо. Приводим самые интересные высказывания.

«Видно, не уверен Лукашенко, что своя армия пойдёт против народа, видно есть на то основания, поэтому решил прикрыться российской», - считает читатель.

«Российскую армию позовет для защиты его от белорусского народа?» - задал риторический вопрос россиянин.

«Поддерживать белорусов нужды нет, с таким руководителем как батька они сами справятся, только пусть сначала вернет долг в размере 100 миллиардов долларов», - рассуждает москвич.

«Лукашенко напоминает халявщика Лёню Голубкова из рекламы МММ, который говорит: «Я не халявщик, я партнёр!» - вспомнил 90-е годы пенсионер.

«И во сколько этот аттракцион батькиной щедрости обойдется бюджету России? По-братски-то он только за кредитами или скидками приезжает», - напоминает историк.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Елена Яковлева: Я бы снялась с Моргенштерном

Общество 2 дня назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 3 дня назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 4 дня назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 неделю назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 минуту назад

"Никто кроме семьи не знал о болезни": сестра Фриске заподозрила Шепелева во лжи

Общество 37 минут назад

"Противно на него смотреть": россияне не поверили оправданиям мужа Скабеевой о недвижимости

Политика 48 минут назад

"Дело явно не в вирусе": Гращенков о решении Собянина отменить перчаточный режим

Политика 1 час назад

"Без ЕСПЧ, похоже, не обойдется": в сети обсуждают жалобу КПРФ в защиту Грудинина

Общество 1 час назад

"Как во времена СССР со жвачкой": журналист оценил допуск зарубежной вакцины в Россию

Политика 2 часа назад

"Киксует и ёрзает на заднице": Ройзман высмеял оправдания Попова о недвижимости на сотни миллионов

Общество 2 часа назад

Что случилось сегодня: полицейский признался в убийстве школьницы, мать актера провела 10 дней с трупом, взрыв на химзаводе, золотые медали на олимпиаде

Общество 3 часа назад

Шутник-озорник купидон Жириновский предложил создать вагоны для знакомства одиноких россиян

Общество 4 часа назад

"Мурашко, породистые щенки стоят дороже": в сети в бешенстве от того, во сколько оценил смерть от вакцинации глава Минздрава

Общество 4 часа назад

Роскомнадзор потребовал YouTube заблокировать "Навальный live" и личный канал Соболь

Происшествия 4 часа назад

Подполковника полиции, который признался в убийстве школьницы, уволили из органов

Общество 5 часов назад

Доверие к Путину, Жириновскому и Миронову упало, а к Навальному и Грудинину – выросло

Общество 6 часов назад

Эти лапки загребают бабки: как россияне зарабатывают на питомцах

Политика 6 часов назад

"Минздрав оценил жизнь россиян в 30 000 рублей": политолог разнес власти за подход к вакцинации

Политика 6 часов назад

Депутату Журавлеву присылают черепашек: патриоту не могут простить рассказ о "борделе" с черепахами в Дании 🐢

Общество 6 часов назад

96-летней ветерану ВОВ запретили выезд из страны. Ранее её оштрафовали на 20 тысяч

Общество 6 часов назад

"Зачем компрометировать Спутник?" в обществе удивлены испытаниями "Спутника V" и AstraZeneca

Политика 6 часов назад

"Путин для Запада – идеальный правитель РФ": Скурлатов сделал громкое заявление

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика