Александр Шестун нашелся в Подмосковье
Как сообщила супруга политика Юлия Шестун, поздним вечером четверга муж сообщил ей о том, что этапирован в СИЗО подмосковного города Ногинск.
Юлия Шестун, также являющаяся официальным представителем Александра Шестуна в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), недоумевает, как врачи в Тверской области могли дать разрешение на этапирование ее супруга.
Ранее сообщалось, что вероятность этапирования Шестуна есть, но независимые врачи, которые ранее обследовали Александра Вячеславовича, были категорически против этой поездки. В том числе и по той причине, что в этом подмосковном изоляторе нет собственной больницы. Поэтому большой вопрос: достаточно ли возможностей в изоляторе Ногинска для оказания Шестуну всесторонней медпомощи.
В то же время в Торжке продолжается доследственная проверка Тверской областной прокуратурой по заявлению Шестуна о его избиении сотрудниками ФСИН.
В Ногинске Александр Шестун продолжает свою голодовку, требуя отмены постановки на учет как склонного к побегу и улучшения бытовых условий для всех заключенных.