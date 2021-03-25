Александр Шестун нашелся в Подмосковье

Ранее сообщалось, что вероятность этапирования Шестуна есть, но независимые врачи, которые ранее обследовали Александра Вячеславовича, были категорически против этой поездки. В том числе и по той причине, что в этом подмосковном изоляторе нет собственной больницы. Поэтому большой вопрос: достаточно ли возможностей в изоляторе Ногинска для оказания Шестуну всесторонней медпомощи.

В то же время в Торжке продолжается доследственная проверка Тверской областной прокуратурой по заявлению Шестуна о его избиении сотрудниками ФСИН.

В Ногинске Александр Шестун продолжает свою голодовку, требуя отмены постановки на учет как склонного к побегу и улучшения бытовых условий для всех заключенных.