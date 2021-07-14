Коммунистов задержали на акции около администрации президента
У здания Администрации президента в Москве прошла акция КПРФ против снятия с выборов кандидата из первой тройки Павла Грудинина и преследований кандидата от Саратовской области Николая Бондаренко.
Акция проходила в формате встречи с депутатами Госдумы – единственном на сегодняшний день возможном способе относительно безопасно провести политическое массовое мероприятие.
Полиция поначалу вела себя спокойно и лишь просила граждан соблюдать социальную дистанцию. Желающих подать свое протестное заявление в АП спокойно пускали в приемную. Но через некоторое время что-то пошло не так. Полиция завела свою заезженную шарманку про несогласованную акцию и граждан погнали от приемной. Начались точечные задержания. В автозаках оказались около 15 человек.
Участники акции переместились к зданию ЦИК РФ. Они высказали протест против незаконного отказа в регистрации Павла Грудинина, попыток лишить регистрации других кандидатов от оппозиции и препятствовать предвыборной агитации. Напомним, что накануне во время встречи с избирателями была задержана и зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова, что незаконно без санкции суда. Ее продержали в отделении до ночи и отпустили без протокола.
В отделе полиции «Китай-город», куда отправили большинство задержанных на акции КПРФ, ввели план «Крепость». То есть, отрезали задержанных от помощи адвокатов.
Рубрика: Политика