Коммунистов задержали на акции около администрации президента

Участники акции переместились к зданию ЦИК РФ. Они высказали протест против незаконного отказа в регистрации Павла Грудинина, попыток лишить регистрации других кандидатов от оппозиции и препятствовать предвыборной агитации. Напомним, что накануне во время встречи с избирателями была задержана и зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова, что незаконно без санкции суда. Ее продержали в отделении до ночи и отпустили без протокола.

В отделе полиции «Китай-город», куда отправили большинство задержанных на акции КПРФ, ввели план «Крепость». То есть, отрезали задержанных от помощи адвокатов.