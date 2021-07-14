Братва рвется к власти через КПРФ

Лица с криминальным прошлым и судимостями по различным уголовным статьям – от разбоя до педофилии – давно не редкость в рядах партии Геннадия Зюганова. Благодаря бесперебойной продаже коммунистами мандатов и проходных мест в партсписках денежным кандидатам, уголовному миру обеспечена «зеленая улица» на пути во власть. Так, например, первым номером в списке региональной группы №14, объединяющей кандидатов от КПРФ из Хакасии, Красноярского края и Томской области оказался одиозный банкир Иван Бабич, который широко известен как крупнейший «обнальщик» в Ростовской области и Красноярском крае. А у его банка была отозвана лицензия в связи с незаконными операциями, связанными с отмыванием доходов. Ради такого достойного и перспективного кандидата партийное руководство даже подвинуло на второе место первоначально планируемого в качестве «паровоза» действующего главу и первого секретаря рескома Хакасии Валентина Коновалова.

По мнению политтехнолога Константина Митчина, попадание в партсписок КПРФ обычно обходится от 200 до 500 млн рублей. И для Бабича такие деньги явно не проблема, учитывая, что он получил возможность сорвать немалый куш, доведя до банкротства крупный банк ООО КБ «Кредит Экспресс» в Ростов-на-Дону, учредителем которого являлся. Центробанк отозвал лицензию этой кредитной организации в 2018 году, обнаружив огромную финансовую дыру в ее балансе. Представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) пришли к выводу, что в результате деятельности контролирующих банк лиц он потерял 1,3 млрд рублей. Более того, Банк России неоднократно применял в отношении «Кредит Экспресса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Как сказано в постановлении об отзыве лицензии, «в деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю». В ходе конкурсного производства АСВ также установило, что в «Кредит Экспрессе» необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал Банк. Кроме того, контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также на безнадежные права требования к неплатежеспособным цессионариям(новые кредиторы, приобретающие право требования долга – прим. ред.).

Бабич прославился своими успешными финансовыми операциями не только в Ростове-на-Дону, но и в Красноярске. По данным информационного агентства «Запад24», коммуниста называет крупнейшим «обнальщиком» в регионе и за его пределами. По данным СМИ, с помощью договоренностей с местными чиновниками компания Бабича выиграла в 2016 году торги по распродаже имущества производственно-издательского комбината «Офсет». В ходе операции, напоминающей рейдерский захват, Бабич завладел недвижимостью и оборудованием комбината стоимостью более 650 млн рублей. Почти 350 ценных активов, в том числе служебные помещения в центре города общей площадью почти в 38 тыс. кв. м., все движимое имущество, включая компьютеры и серверы, станки, мебель и трансформаторные подстанции были выкуплены Бабичем единым лотом менее чем за 267 млн рублей при стартовой цене имущества почти в 396 млн рублей. Таким образом, при продаже издательского комплекса «Офсет» красноярский краевой бюджет недополучил минимум 390 млн рублей. В связи с этим региональная прокуратура в 2017 году даже пыталась возбудить против Бабича уголовного дел. Но судя по всему, этого по неизвестным причинам до сих пор не произошло.

О тесных связях «зюгановцев» с криминалом известно давно. Не секрет, что тесные дружеские и рабочие связи с преступным миром имеет даже депутат Госдумы и глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Когда коммунист был депутатом саратовской облдумы и возглавлял обком КПРФ в регионе, он активно сотрудничал с президентом холдинга с миллиардным оборотом «Астэк-С» Алексеем Еруслановым по прозвищу «Профессор», который был правой рукой главаря ОПГ «Чикуновские» Игоря Чикунова по кличке «Чикун». Именно Ерусланов, как рассказывали многие СМИ, оплатил попадание Рашкина в федеральный парламент.

Сейчас в связях с пожилыми «авторитетами» и молодой порослью саратовской «братвы» подозревают «красного» депутата облдумы Саратова Николая Бондаренко. В частности, в прессе писали, что он представляет в региональном парламенте интересы хозяина одной из крупнейших саратовских девелоперских компаний ЗАО «Сарград» Сергея Курихина, известного также как «Мелкий». В 1990-ые годы "Мелкий" возглавлял преступную группировку «Парковские», занимавшуюся рэкетом, разбойными нападениями и рейдерскими захватами.

Кроме того, Бондаренко недавно видели отдыхающим в дорогом ресторане с людьми, похожими на молодых саратовских «авторитетов» «Фаика», «Стрелка» и «Кеши». Например, «Кеша» - силовой предприниматель Андрей Сторожев известен тем, что жестоко избил Максима Самолетова, помощника депутата Саратовской городской думы от КПРФ Дмитрия Сорокина, и пригрозил, что «ухайдокает» его мать. Самое интересное, что несмотря на избиение однопартийца, Сторожев, также как и Бонадаренко, имеет партбилет КПРФ.

Так что выдвижение КПРФ Бабича на выборы в Госдуму кажется вовсе не эксцессом и не единичным случаем, а совершенно закономерным продолжением проводимой Зюгановым и верхушкой его компартии политики по заведению оргпреступности во власть.