Химическая защита

А ФАС и ныне там. Почему антимонопольщики проигнорировали рейдерскую атаку на крупнейший химический комбинат?

Один из самых значимых корпоративных конфликтов последнего десятилетия – попытка рейдерского захвата химического комбината «Тольяттиазот» структурами олигарха Дмитрия Мазепина – попал в сферу внимания ФАС. Подвергнутое недавно серьезной «оптимизации» антимонопольное ведомство пока не нашло в себе сил вмешаться, но тольяттинцы не прекращают попыток добиться справедливости. Возможно, у честного бизнеса и свободной конкуренции в России все еще есть будущее?

Во всяком случае, именно на это надеется руководство «Тольяттиазота», последовательно отбивающее все попытки сперва недружественного поглощения, а затем и недобросовестной конкуренции со стороны принадлежащей Мазепину компании «Уралхим». Однако делать это становится все труднее, поскольку рейдеры используют любые средства, от откровенного мошенничества до административного ресурса.

Вирус по имени «Уралхим»

Когда в 2008 году «Ренова» продала «Уралхиму» пакет в 7,5% акций «Тольяттиазота», мало кто мог предположить, к каким драматическим и скандальным последствиям приведет банальная смена миноритариев. Но ситуация начала развиваться по сценарию вирусной инфекции, в эпоху пандемии знакомую и понятную каждому. Проникнув в «организм» комбината, «Уралхим» развернул активную деятельность в собственных интересах. Как и в случае с настоящим вирусом, эти интересы были диаметрально противоположны целям и задачам самого «Тольяттиазота».

Только за первый год с момента приобретения акций «Уралхим» подал в отношении химкомбината в общей сложности 17 административных исков. Спустя пару лет к ним добавились уголовные обвинения, а в 2013 году миноритарий даже написал заявление в Следственный комитет, обвиняя основных владельцев предприятия в мошенничестве.

Мошенничество в сложных взаимоотношениях «Тольяттиазота» и Дмитрия Мазепина действительно нашлось, только со стороны самих рейдеров. Суд признал виновным в покушении на мошенничество пенсионера Евгения Седыкина, который в 2015 году пытался получить права на 6 млрд рублей, принадлежащих «Тольяттиазоту», и акции других акционеров предприятия. При этом Седыкин организовал «фейковое» собрание акционеров, избрал на нем фиктивный совет директоров и назначил сам себя его председателем. Весь этот типично рейдерский захват в духе 90-х годов прошлого века пенсионер устроил в интересах Дмитрия Мазепина.

После провала горе-рейдера «Уралхим» начал действовать тоньше. Теперь, насколько можно судить, его целью являлся не прямое установление контроля над химкомбинатом, а создание затруднений в бизнесе с целью дальнейшего выкупа подешевевших акций. Не так давно по иску «Уралхима» были арестованы акции компании «Трансаммиак», через трубопровод которой отправляется на экспорт продукция «Тольяттиазота». Уже назначенную распродажу акций по явно заниженной цене удалось предотвратить, но бизнес-интересам химкомбината эта история на пользу не пошла.

«Это продолжение рейдерского захвата со стороны господина Мазепина, — сказал в интервью Forbes бывший руководитель комбината Сергей Махлай. — Я-то думал, что девяностые годы закончились, а они, оказывается, вернулись, и теми же незаконными методами они успешное предприятие пытаются прикарманить забесплатно».

Следующим шагом «Уралхима» стало банкротство еще одного партнера «Тольяттиазота» - компании «Томет». Его оборудование использовалось химкомбинатом в производственном процессе, но после банкротства все активы компании, в том числе и производственные, будут распроданы с молотка, что опять же создаст лишние сложности в работе химкомбината.

Поскольку все происходящее выглядит как классический случай недобросовестной конкуренции (ведь основной бизнес «Уралхима», как и «Тольяттиазота», лежит в сфере производства удобрений), владельцы комбината обратились за защитой в антимонопольное ведомство. В марте 2021 года в ФАС была подана жалоба с подробным описанием ситуации. Но ожидаемой помощи химикам получить не удалось.

В интересах олигархов и других «обиженных товарищей»

Последние полгода российское антимонопольное ведомство в буквальном смысле лихорадит. В ноябре 2020 года бывший бессменный глава ФАС Игорь Артемьев покинул свой пост, став помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Вслед за ним со службы ушли руководитель управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев, начальник управления химпромышленности Армен Ханян и другие ключевые сотрудники.

Пришедшие на их место новые лица пока явно не готовы вмешиваться в «битвы тяжеловесов», хотя именно это и является их непосредственными должностными обязанностями. В результате сверхосторожная позиция, занятая новым руководством ведомства, уже наносит непоправимый ущерб конкуренции на российском рынке. Наиболее отчетливо это проявилось как раз в демонстративном самоустранении ФАС от выполнения своих функций в химическом секторе промышленности.

«ФАСа нет. Первое, что сделал новый руководитель, — он прекратил всю антикартельную деятельность, запретил ею заниматься, он, собственно, с этим и пришел: ему олигархи сказали, что ФАС слишком активен и надо это прекратить…», — с горечью описал Артемьев нынешнее состояние дел в ведомстве. «Мы действительно много кому наступили на хвост, и обиженных товарищей, вредивших экономике страны, много», — вторил ему Тенишев.

Очевидно, новый руководитель антимонопольной службы вполне сознательно самоустранился от разбирательства корпоративного конфликта, одной из сторон которого является олигарх Дмитрий Мазепин. Тем более что на склонность последнего использовать в своем «бизнесе» далеко не рыночные методы уже обращали внимание эксперты.

«Дмитрий Мазепин — образец «бизнеса по-русски», широко использующего административный ресурс и лоббистские возможности. Именно ими можно объяснить лояльное отношение правоохранительных органов Российской Федерации к деятельности Мазепина и его активам в Евросоюзе», — писал, например, ранее о нем политолог Михаил Тульский.

Состояние компаний Мазепина служит объективным подтверждением этим словам. В апреле текущего года основной актив олигарха – «Уралхим» - был должен кредиторам почти полтриллиона рублей. Эксперты рынка предсказывают компании банкротство, а ее владелец вкладывает миллиарды не в собственную компанию, а в инвестиционный Фонд фондов, столь же полезный с точки зрения имиджа, сколь и рискованный в бизнес-плане.

Самое поразительное во всей этой истории, что когда «Тольяттиазот» пожаловался в суд на индифферентную позицию антимонопольщиков, Арбитраж также занял сторону олигарха Мазепина. Понятно, что его админресурс ни в коем случае не стоит недооценивать даже судьям, но направление событий невольно вызывает опасение за судьбу всей отечественной промышленности.

Если защищать интересы производителей в их противостоянии с олигархами, да и само существование честной конкуренции как таковой в России будет некому, о каком вообще бизнесе здесь может идти речь? И что, в таком случае, собирается регулировать ФАС? Впрочем, «Тольяттиазот» еще не сложил оружия, а значит, некоторая надежда на справедливость еще остается.