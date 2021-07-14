Сегодня, в 19:11

"Похоже, у родственников Мишустина на Курилах назревает бизнес": в сети обсуждают заявление премьера

Михаил Мишустин рассказал, что в правительстве обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории

Фото: mskagency.ru

Премьер-министр страны Михаил Мишустин, в ходе посещения Курильских островов, заявил, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.

– Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории, - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

В соцсетях этот посыл премьера приняли неоднозначно, но несколько версий телодвижений появилось.

«Сдают Курилы потихоньку. Острова плывут в Японию», - предположил читатель.

«Нью Белиз Курилы», - иронизирует над темой россиянин.

«Похоже у родственников премьера там намечается бизнес…» - звучит еще одно предположение.

«Ну, если туда Мишустин со своими «японскими» корнями полез, то теперь точно заживут, как у Христа за пазухой. Все японские бизнесмены встали в очередь, и бьют челом, чтобы открыть бизнес на Курилах», - шутит москвич.

«Все-таки власть желает продать Курилы!» - сделал вывод из новости историк.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 5 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 час назад

"Лучше бы графу "Против всех" вернули": в сети обсуждают возвращение национальности в паспорт

Общество 2 часа назад

Язык до Киева: как в разных странах решают, на каких языках говорить населению

Общество 2 часа назад

Пока вы были на работе 26 июля: Российские гимнасты взяли золото, а МакSим пришла в сознание

Общество 3 часа назад

Девятилетняя девочка подала документы для поступления в МГУ на факультет психологии

Общество 4 часа назад

"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса

Общество 4 часа назад

Александр РАР: «Если бы «Северный поток-2» остановили, это бы означало, что Запад и Россия разошлись»

Общество 5 часов назад

Идею отбирать загранпаспорт за долги поддержали в правительстве

Политика 5 часов назад

Российский бизнес выходит из Угловки

Политика 5 часов назад

Химическая защита

Общество 5 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 5 часов назад

Бастрыкину напрямую будут докладывать о расследовании зверского убийства семьи адмирала

Общество 5 часов назад

"Он должен сдать удостоверение": Скурлатов врезал Мясникову, сравнившему антипрививочников с геями

Общество 6 часов назад

Минздрав призвал не наказывать врачей за сообщения о побочках после вакцинации

Политика 6 часов назад

Политолог о блокировке 49 сайтов Навального и его сторонников: "Чего так долго ждали?"

Общество 6 часов назад

"Ночь длинных ножей": Роскомнадзор начал блокировку сайтов Навального и его союзников

Общество 6 часов назад

Пожилые москвичи получат от Собянина "коробку здоровья" за вакцинацию от COVID-19

Политика 7 часов назад

ОВД-Инфо хотят записать в иноагенты

Политика 7 часов назад

"Они там реально как в космосе уже": Политолог поразился новому ордену друга Путина

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика