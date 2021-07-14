"Похоже, у родственников Мишустина на Курилах назревает бизнес": в сети обсуждают заявление премьера

Премьер-министр страны Михаил Мишустин, в ходе посещения Курильских островов, заявил, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.

– Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории, - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

В соцсетях этот посыл премьера приняли неоднозначно, но несколько версий телодвижений появилось.

«Сдают Курилы потихоньку. Острова плывут в Японию», - предположил читатель.

«Нью Белиз Курилы», - иронизирует над темой россиянин.

«Похоже у родственников премьера там намечается бизнес…» - звучит еще одно предположение.

«Ну, если туда Мишустин со своими «японскими» корнями полез, то теперь точно заживут, как у Христа за пазухой. Все японские бизнесмены встали в очередь, и бьют челом, чтобы открыть бизнес на Курилах», - шутит москвич.

«Все-таки власть желает продать Курилы!» - сделал вывод из новости историк.