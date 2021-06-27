Сегодня, в 17:02

Мосгорсуд отказался отменить ограничения Ивану Павлову

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения в виде запрета определенных действий для адвоката, защищавшего Ивана Сафронова

Фото: Телеграм-канал «Канал собаки Павлова»

В результате трехчасового заседания Мосгорсуда мера пресечения, избранная в отношении адвоката Ивана Павлова, осталась прежней.

По словам одного из адвокатов Ивана Павлова Александра Мелешко (всего Павлова защищают 18 его коллег), наложенные Басманным судом ограничения – запрет пользоваться интернетом и средствами связи – стали не только фактическим запретом на профессию, но и запретом общаться с живущей в Германии дочерью.

– Я не понимаю, почему суд не учитывает, что Павлов - живой человек, – высказался Мелешко в ходе заседания.

Защита представила суду более 500 поручительств за Палова. Среди поручителей политики Лев Шлосберг, Владимир Рыжков, Борис Вишневский. Также за адвоката поручились главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и музыкант Андрей Макаревич.

Однако, впечатлить суд оказалось не так просто.

Ранее комиссия по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, где проживает Иван Павлов, подготовила заключение, в котором выявила многочисленные нарушения, допущенные в уголовном деле Ивана Павлова. Одним из ключевых выводов комиссии было то, что Павлов преследуется за защиту своего доверителя, бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Ивану Павлову вменяется ст. 310 УК «Разглашение данных предварительного расследования». Ранее адвокат заявлял, что у защиты Ивана информации по делу не больше, чем у всех, кто когда-либо о нем слышал. И что он сообщал только о нарушениях, допущенных в отношении его подзащитного.

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 8 минут назад

"Меняем маски на подгузники": в обществе шутят над новыми симптомами коронавируса

Дмитрий Быков 1 час назад

Заслуга Путина

Общество 1 час назад

"Ну всё, снимаем ограничения и живём дальше": россияне о заявлении НИИ Пастера о коронавирусе

Политика 1 час назад

Мосгорсуд оставил в силе наложенные на адвоката Ивана Павлова запреты

Общество 2 часа назад

"Вы еще места на кладбищах в лотерею разыгрывайте!": в сети в бешенстве от очередной предвыборной "плюшки"

Политика 2 часа назад

"Понимают, что проиграют выборы и кураторством хотят сохранить власть": в сети оценили нововведение Мишустина

Общество 2 часа назад

"Святое место атаковали бесы": Пришедшую в храм с коляской женщину прогнали и облили водой

Политика 2 часа назад

"Этот эксперимент ударит по позициям Собянина": эксперт о последствиях QR-кодов для мэра Москвы

Общество 2 часа назад

В России предложили давать дополнительные выходные привившимся от COVID-19

Общество 3 часа назад

Рогозин поразился, как мало получают в "Роскосмосе". Он руководит им уже 3 года

Общество 3 часа назад

"Власти доиграются в этот бред": москвичи празднуют победу над Собяниным

Общество 3 часа назад

Союз журналистов России назвал недопустимым задержание журналистки "Ленты.ру"

Общество 3 часа назад

"Маск просто бы посмеялся": Наши космонавты остаются без скафандров, а обновка вязнет в бюрократии

Происшествия 5 часов назад

Под Петербургом обнаружили дачу с подземной тюрьмой и крематорием

Здоровье и дом 6 часов назад

Вирусолог объяснил причину высокой смертности от дельта-штамма COVID-19 в России

Политика 6 часов назад

"Административное уродство": Политолог разнес Путина за раздачу округов вице-премьерам

Политика 6 часов назад

Зюганов рассказал, чего больше всего боится власть

Происшествия 7 часов назад

Следователи заинтересовались видео, где полицейский тащит москвичку за волосы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика