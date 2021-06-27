Мосгорсуд отказался отменить ограничения Ивану Павлову

В результате трехчасового заседания Мосгорсуда мера пресечения, избранная в отношении адвоката Ивана Павлова, осталась прежней.

По словам одного из адвокатов Ивана Павлова Александра Мелешко (всего Павлова защищают 18 его коллег), наложенные Басманным судом ограничения – запрет пользоваться интернетом и средствами связи – стали не только фактическим запретом на профессию, но и запретом общаться с живущей в Германии дочерью.

– Я не понимаю, почему суд не учитывает, что Павлов - живой человек, – высказался Мелешко в ходе заседания.

Защита представила суду более 500 поручительств за Палова. Среди поручителей политики Лев Шлосберг, Владимир Рыжков, Борис Вишневский. Также за адвоката поручились главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и музыкант Андрей Макаревич.

Однако, впечатлить суд оказалось не так просто.

Ранее комиссия по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, где проживает Иван Павлов, подготовила заключение, в котором выявила многочисленные нарушения, допущенные в уголовном деле Ивана Павлова. Одним из ключевых выводов комиссии было то, что Павлов преследуется за защиту своего доверителя, бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Ивану Павлову вменяется ст. 310 УК «Разглашение данных предварительного расследования». Ранее адвокат заявлял, что у защиты Ивана информации по делу не больше, чем у всех, кто когда-либо о нем слышал. И что он сообщал только о нарушениях, допущенных в отношении его подзащитного.