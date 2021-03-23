"ЕР" за три дня закрыла сбор для избирательного фонда за счет фондов поддержки развития
Пока "ЕР" – единственная партия, которая смогла исчерпать предел формирования избирательного фонда
Центризбирком опубликовал информацию о ходе подготовки избирательных фондов политических партий. По данным на 14 июля, «Единая Россия» уже набрала возможные 700 миллионов рублей.
350 миллионов вложила сама партия (по закону допустимо только на 50% пополнять фонд самостоятельно), а остальную сумму по пополнили 22 региональных фонда поддержки и развития, пишут «Открытые медиа».
Все эти фонды непосредственно не связаны с партией власти, но зачастую их руководителями являются партийные функционеры.
К примеру, от Ивановский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступили 8,2 миллиона рублей. Один из учредителей фонда – зампред областного правительства Сергей Зобнин.
Самый крупный жертвователь – Подмосковный фонд регионального развития. Он внес в избирательный фонд единороссов 24,5 миллиона рублей. Руководитель подмосковного фонда – член «Единой России» Игорь Куимов.
Выборные списки партии были утверждены только 11 июля, а уже 14 июля закончено формирование их бюджета.
Теги: #"Единая Россия", #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика