"ЕР" за три дня закрыла сбор для избирательного фонда за счет фондов поддержки развития

Центризбирком опубликовал информацию о ходе подготовки избирательных фондов политических партий. По данным на 14 июля, «Единая Россия» уже набрала возможные 700 миллионов рублей.

350 миллионов вложила сама партия (по закону допустимо только на 50% пополнять фонд самостоятельно), а остальную сумму по пополнили 22 региональных фонда поддержки и развития, пишут «Открытые медиа».

Все эти фонды непосредственно не связаны с партией власти, но зачастую их руководителями являются партийные функционеры.

К примеру, от Ивановский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступили 8,2 миллиона рублей. Один из учредителей фонда – зампред областного правительства Сергей Зобнин.

Самый крупный жертвователь – Подмосковный фонд регионального развития. Он внес в избирательный фонд единороссов 24,5 миллиона рублей. Руководитель подмосковного фонда – член «Единой России» Игорь Куимов.

Выборные списки партии были утверждены только 11 июля, а уже 14 июля закончено формирование их бюджета.