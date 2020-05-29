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"Яблоко" уличило "Первый канал" в агитацию за "Единую Россию". Это подтверждает и "Голос"

"Яблоко" написало в ЦИК о нелегальной агитации "Первого канала" за "Единую Россию". Ей уделяют намного больше времени

Фото: Скриншот

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков пожаловался в Центральную избирательную комиссию на «Первый канал». Он считает, что СМИ пренебрегает законом «О выборах», который гарантирует зарегистрированным партиям равное освещение. Мониторинг независимого движения наблюдателей «Голос» демонстрирует схожие тенденции: «Первый канал» в основном рассказывает лишь о партии «Единая Россия», а иногда упоминает «Новых людей».

В частности, Рыбаков обращает внимание на выпуск информационной программы «Время» от 11 июля, где ведущая рассказывает о начале избирательного цикла, но забывает, что в выборах участвует не только партия власти: «Автор сюжета рассказал о программе “Единой России“ по газификации, о которой “отчиталось Правительство“. Сюжет был завершён тем, что выбор избирателям предстоит сделать в сентябре, но предварительная оценка “уже есть”», — поражается глава демократической партии в комментарии «Открытым медиа».

Он обращает внимание, что сотрудники «Первого канала» без труда могли показать аналогичный процес подачи документов кандидатов от «Яблока» или партийные мероприятия, но не сделали это, нарушив федеральное законодательство. Он считает, что это можно бы было уравнять отдельным выпуском передачи о «Яблоке».

Мониториг «Голоса» показывает, что «Единая Россия» действительно упоминается в передачах федерального телевидения (не только «Первого канала») куда чаще своих конкурентов. Более того, ведущие говорят о партии власти с большим пиететом, нежели обо всех остальных. Второй партией по этим показателям выступает партия «Новые люди», которая в отличии от ЕР даже не представлена в федеральном парламенте и была основана примерно около гда назад.

Фото: Движение "Голос"
Фото: Движение "Голос"
Фото: Движение "Голос"
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