Вчера, в 20:35

На Красной площади в Москве задержали мужчину в футболке "Свободу Навальному!"

Активист доставлен в отдел полиции по району Китай-город

Фото: предоставлено подругой задержанного в "ОВД-Инфо"

В Москве на Красной площади рядом с Кремлем был задержан гражданский активист Владислав Казаков. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо».

Мужчина вышел на главную площадь страны в черной футболке с белой надписью «Свободу Навальному».

За что именно задержан активист и какую статью ему вменяют – не сообщается. При нем не было каких-либо отмеченных законом средств для проведения пикета.

Казаков доставлен в отдел полиции по району Китай-город. К нему выехал на помощь адвокат Илья Уткин.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был осужден на два года колонии по делу «Ив Роше». Он был арестован сразу по прибытии в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления.

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