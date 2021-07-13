На Красной площади в Москве задержали мужчину в футболке "Свободу Навальному!"

В Москве на Красной площади рядом с Кремлем был задержан гражданский активист Владислав Казаков. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо».

Мужчина вышел на главную площадь страны в черной футболке с белой надписью «Свободу Навальному».

За что именно задержан активист и какую статью ему вменяют – не сообщается. При нем не было каких-либо отмеченных законом средств для проведения пикета.

Казаков доставлен в отдел полиции по району Китай-город. К нему выехал на помощь адвокат Илья Уткин.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный был осужден на два года колонии по делу «Ив Роше». Он был арестован сразу по прибытии в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления.