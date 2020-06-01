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“Расизм и имперский гегемонизм”: Захарова ответила на претензии Франции к “Спутнику V”

МИД Франции обратился к партнерам по Евросоюзу с просьбой отказаться от признания российской вакцины «Спутник V»

Фото: Global Look Press

МИД Франции обратился к партнерам по Евросоюзу с просьбой отказаться от признания российской вакцины «Спутник V» и китайских вакцин.

В том числе дипведомство выразило претензию к Испании, где пытались сделать легитимным использование препаратов из КНР и РФ.

Официальная представительница МИДа РФ Мария Захарова назвала такие высказывания неприемлемыми. Она обвинила официальных представителей Франции в «хладнокровии, цинизме и жестокости», используемыми с целью получения прибыли.

«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией»

, – написала Захарова в телеграм-канале.

Российская представительница МИДа подчеркнула, что авторы претензии не имеют ничего общего к той Франции, «которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства».

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