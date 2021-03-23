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Бывшего кандидата в президенты Беларуси приговорили к 14 годам лишения свабоды

Бабарико своей вины не признал, назвав дело против себя политически мотивированным, и отказался от дачи показаний в суде

Фото: Twitter Виктор Бабарико

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Виктор Бабарико был арестован в июне 2020 года после выдвижения на выборы президента Беларуси. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, финансовых махинациях, а также в даче взятки. Сторона обвинения требовала для него 15 лет тюрьмы. Бабарико своей вины не признал и назвал дело против себя политически мотивированным, отказавшись от дачи показаний в суде.

«Виктор Бабарико единственным из фигурантов дела Белгазпромбанка не признал вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это в своих речах доказали и адвокаты», – говорится в твите политика, который был сделан после вынесения приговора. 

«Несмотря на то что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. Мне не стыдно перед своими друзьями и близкими (…) В рамках нашего общения (с коллегами. — прим. ред.) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий», – приводит РИА Новости речь Бабарико 28 июня в суде.

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