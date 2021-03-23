Вчера, в 19:10

Лукашенко закрыл границу с Украиной из-за поступающего в страну оружия

Политик утверждает, что в стране обнаружены спящие террористические ячейки, контролируемые из-за рубежа

Фото: Global Look Press

Александр Лукашенко

Сохраняющий должность президента Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня независимости сообщил, что граница с Украиной полностью перекрыта.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее политик утверждал, что в стране были выявлены «спящие» террористические ячейки, котролируемые Штатами, Украиной, Литвой и Польшей.

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