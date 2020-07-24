"Они готовят свой трансфер власти": Скурлатов рассказал о "могущественной группе" в Кремле

В минувшую пятницу в Москве произошло то, о чем ранее осторожно предупреждали многие эксперты. Группа активистов и просто недовольных граждан собрались возле приемной партии «Единая Россия» в центре города, чтобы озвучить свое недовольство обязательной вакцинацией. К примеру, политолог Илья Гращенков, прогнозируя подобные события, называл их «прививочными бунтами». А некоторые его коллеги пошли еще дальше

Так, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов отмечает, что сложившаяся ситуация в определенной степени напоминает гражданскую войну. Более того, по его словам, уже к осени сторонники принудительной вакцинации доведут население до такой степени кипения, что партии-власти придется очень несладко.

Но и это не самое интересное. Скурлатов убежден, что текущее нагнетание ситуации во многом происходит не стихийно и спровоцировано не просто бездарными решениями столичных властей или федерального центра, а определенной группой из числа российских элит, которая добивается дестабилизации ситуации и готовит в России собственный трансфер.

«Граждане атаковали приемную «Единой России». Гражданская гибридная война в самом разгаре. К осени прививочники добьются того, что будет не 75-процентная ненависть, как сейчас, а практически поголовное неодобрение их деятельности.

Ковид-оптимисты совершают медведевской партии медвежью услугу. Осень им аукнется. Примечательно, что, по информации из наших источников, дестабилизация внутренней политической обстановки может стать одной из целей отдельных групп элит, имеющих отношение к Кремлю.

Ну и не будет никакого секрета, если я скажу, что эта оппозиция верховной власти в стране хорошо известная, в том числе высшему руководству России. Однако она настолько влиятельна и могущественна, что даже Бортников не может озвучить имена фондирующих, а фактически готовящих свой трансфер», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.