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Сын Жириновского уходит из политики спустя 20 лет. Поблагодарить избирателей он забыл

Сын Жириновского, просидевший в Думе больше 20 лет, заявил, что уходит из политики. Он поблагодарил многих, но про избирателей не вспомнил

Фото: сайт Госдумы // Игорь Лебедев

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, который также приходится сыном лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, объявил об уходе из парламента, а вместе с тем и из политики. Он пробыл в Думе 20 лет и говорит, что они были «прекрасные».

«Считаю, что 20 лет работы в Парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, всё-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы», — пишет депутат в своем Facebook.

Он также благодарит лидеров всех парламентских фракций и спикера Госдумы Вячеслава Володина и отдельно пишет про Владимира Жириновского, отмечая, что лишь покровительство отца дало ему шанс «стать тем, кто [он] сейчас есть, и получить возможность занимать такую высокую должность».

Помимо этого, Лебедев сообщает, что намерен «идти дальше», и благодарит многих других депутатов и всех членов партии его отца. Избирателей, которые давали ему возможность находиться в Госдуме в течение 20 лет, вице-спикер в своем посте не вспоминает. В парламенте он работал с 1999 года.

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