Сегодня, в 15:57

5 шуток Дмитрия Гордона, которые ставят собеседников в тупик

Украинский журналист уже несколько лет создает новый жанр в юморе. Его гости реагируют на это по-разному.

Знаменитый украинский журналист выпустил полуторачасовое интервью со звездой Ютуба Марьяной Ро и снова продемонстрировал мастерство шутить нестандартно. В середине беседы между Гордоном и его гостьей произошел странный диалог

Марьяна Ро: Мне исполнился 21 год. Я подумала, что должна что-то поменять в своей жизни...
Дмитрий Гордон: Очко

Марьяна решила подыграть и ответила: "Дупло".

Шутки от Гордона стали интернет-мемом после интервью с Михаилом Ходорковским в конце 2020 года.

Тогда многим запомнилось не только странное чувство юмора Дмитрия, но и каменное выражение лица его собеседника. Кажется, Михаил Ходорковский не был настроен шутить на тему тюрьмы. Ему только и оставалось ответить: "Ну, типа".

Гордон шутит не только со своими гостями, но и когда сам дает интервью. В 2020 году он пришел на белорусский Ютуб-канал "Стара для жизни" и сделал его популярным. В конце эфира Гордон несколько раз смутил своими фирменными остротами местного журналиста Евгения Соленкова.

Украинская ведущая Леся Никитюк немного замешкалась, когда Дмитрий Гордон поднял тему старых телевизоров. Правда, через секунду звезда "Орла и решки" красиво вышла из положения: "Нет. "Весна" была и летом и зимой и осенью"

Свой фирменный стиль Дмитрий Гордон разрабатывает уже давно. Как минимум, с 2005 года. Во время своего первого интервью с Отаром Кушанашвили, Дмитрий решил обыграть фамилию известной украинской актрисы. Кушанашвили оценил каламбур и рассмеялся.

С бизнесменом Евгением Чичваркиным Гордон решил побеседовать об экономике, но неожиданно перешел к религии. После упоминания "воли Аллаха" в вопросе цен на нефть, Евгений долго смотрел в потолок, но решил согласиться: "И его тоже".

По мотивом приколов Дмитрия Гордона, в интернете постоянно появляется огромное количество мемов. Судя по всему, журналист доволен эффектом. Недавно он открыл в Instagram магазин сувениров со своими легендарными афоризмами.

Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 час назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 1 день назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 2 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 2 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 5 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 46 минут назад

Что творит Кремль? Несмиян увидел "цинизм" в словах Пескова о "добровольной вакцинации"

Политика 1 час назад

Марина Литвинович: Может, мы и в СИЗО, и в тюрьмы не будем сажать не привитых людей во время эпидемии?

Общество 1 час назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 2 часа назад

Как менялись заявления Собянина об ограничениях в Москве из-за пандемии за последний месяц

Общество 2 часа назад

"Индийский штамм, как и Кремль, начинает напрягать": россиян пугает статистика новых случаев COVID-19

Политика 2 часа назад

Сильные аргументы: Невзлин рассказал, кто может стать преемником Путина

Общество 3 часа назад

Не обращавшимся к врачу перенесшим ковид не дадут QR-код для входа в кафе Москвы

Общество 3 часа назад

Зекам и мигрантам помогут пенсионеры. Отправить их на стройки предлагает вице-премьер

Политика 4 часа назад

Принят новый пакет санкций ЕС против Беларуси. Он касается нефти, калия и табака

Общество 4 часа назад

Bloomberg узнал об исчезновении первых следов COVID-19 из американских баз

Общество 5 часов назад

Прививайся или увольняйся: Песков объяснил феномен "добровольной" вакцинации в России

Политика 5 часов назад

Прилепина с круассанами прогнали коммунисты

Политика 6 часов назад

Пресс-секретарь Прилепина: Сотрудники аппарата КПРФ восприняли его визит негативно

Общество 6 часов назад

"Именно так было в 2010-м": Синоптик рассказал, когда может закончиться аномальная жара

Общество 6 часов назад

В Москве обязали вакцинировать сотрудников на удаленке, водителей автобусов и такси

Общество 7 часов назад

Из-за жары смог в Москве может повториться? Минприроды обещает этого не допустить

Общество 7 часов назад

"Пора гречку закупать?" Россиян встревожил прогноз ЦБ РФ на новый кризис

Общество 7 часов назад

Австралия запретит вакцину AstraZeneca из-за побочных эффектов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика