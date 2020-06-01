5 шуток Дмитрия Гордона, которые ставят собеседников в тупик
Украинский журналист уже несколько лет создает новый жанр в юморе. Его гости реагируют на это по-разному.
Знаменитый украинский журналист выпустил полуторачасовое интервью со звездой Ютуба Марьяной Ро и снова продемонстрировал мастерство шутить нестандартно. В середине беседы между Гордоном и его гостьей произошел странный диалог
Марьяна Ро: Мне исполнился 21 год. Я подумала, что должна что-то поменять в своей жизни...
Дмитрий Гордон: Очко
Марьяна решила подыграть и ответила: "Дупло".
Шутки от Гордона стали интернет-мемом после интервью с Михаилом Ходорковским в конце 2020 года.
Тогда многим запомнилось не только странное чувство юмора Дмитрия, но и каменное выражение лица его собеседника. Кажется, Михаил Ходорковский не был настроен шутить на тему тюрьмы. Ему только и оставалось ответить: "Ну, типа".
Гордон шутит не только со своими гостями, но и когда сам дает интервью. В 2020 году он пришел на белорусский Ютуб-канал "Стара для жизни" и сделал его популярным. В конце эфира Гордон несколько раз смутил своими фирменными остротами местного журналиста Евгения Соленкова.
Украинская ведущая Леся Никитюк немного замешкалась, когда Дмитрий Гордон поднял тему старых телевизоров. Правда, через секунду звезда "Орла и решки" красиво вышла из положения: "Нет. "Весна" была и летом и зимой и осенью"
Свой фирменный стиль Дмитрий Гордон разрабатывает уже давно. Как минимум, с 2005 года. Во время своего первого интервью с Отаром Кушанашвили, Дмитрий решил обыграть фамилию известной украинской актрисы. Кушанашвили оценил каламбур и рассмеялся.
С бизнесменом Евгением Чичваркиным Гордон решил побеседовать об экономике, но неожиданно перешел к религии. После упоминания "воли Аллаха" в вопросе цен на нефть, Евгений долго смотрел в потолок, но решил согласиться: "И его тоже".
По мотивом приколов Дмитрия Гордона, в интернете постоянно появляется огромное количество мемов. Судя по всему, журналист доволен эффектом. Недавно он открыл в Instagram магазин сувениров со своими легендарными афоризмами.
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Рубрика: Политика