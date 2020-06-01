5 шуток Дмитрия Гордона, которые ставят собеседников в тупик

Знаменитый украинский журналист выпустил полуторачасовое интервью со звездой Ютуба Марьяной Ро и снова продемонстрировал мастерство шутить нестандартно. В середине беседы между Гордоном и его гостьей произошел странный диалог

Марьяна Ро: Мне исполнился 21 год. Я подумала, что должна что-то поменять в своей жизни...

Дмитрий Гордон: Очко

Марьяна решила подыграть и ответила: "Дупло".

Шутки от Гордона стали интернет-мемом после интервью с Михаилом Ходорковским в конце 2020 года.